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培育航太新血 新北4年投入千萬朝2030年研製衛星與火箭邁進

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
教育局長張明文(圖左)體驗太空植物栽培。圖／新北教育局提供
教育局長張明文(圖左)體驗太空植物栽培。圖／新北教育局提供

新北市教育局攜手中央研究院、國家太空中心及產官學界，規畫4年投入1000萬元培育火箭、衛星、資料接收及應用人才，以2030年研製「新北衛星1號」及「新北火箭1號」為目標。「新北市未來新空人才暨2026太空百年教育展」今明兩天在新北市政府6樓大禮堂舉辦，透過專家講座、互動體驗及主題展示，帶領學生認識太空科技，從探索興趣走向實作應用。

教育局長張明文表示，新北從國中職業試探、高中職深化課程與專題實作，串聯大學前瞻研究及產業應用，逐步建立航太人才培育體系，讓學生在不同學習階段接觸太空科技，累積參與衛星與火箭研製所需的知識及實作能力。

新北自2025年起推動火箭與CanSat（罐裝衛星）課程，今年3月辦理衛星師資研習，涵蓋組裝、姿態量測、影像傳輸及GPS定位；4月啟動新空科技人才培育計畫，串聯16所職探中心及高中職、大專校院與產業資源。暑期並於正德、明志、佳林及樟樹國際實中職探中心辦理4場國小火箭探索及1場國中火箭應用課程，從紙模型、水火箭到感測與飛行測試，培養學生觀察、測試及修正能力。

參訓並擔任職探講師的樟樹國際實中資訊科教師王靖翔分享，課程結合感測器、程式設計與衛星工程，讓學生理解程式如何轉為任務指令，也看見課堂所學與產業應用的連結。

今年適逢戈達德成功發射世界首枚液態燃料火箭100週年，展覽以「夢想、發展、連結」為主軸，規劃3場講座及8個主題展區，介紹火箭、衛星，以及通訊、遙測與導航應用。現場集結國家太空中心、成功大學、中央大學、虎尾科技大學及企業等7個單位，呈現太空研究與教學應用成果。

國家太空中心並展出臺美合作的福衛七號衛星模型，帶領學生認識衛星氣象觀測。活動也邀請中研院院士李羅權等產官學界專家與師生交流，拓展學生對太空科技及未來職涯的想像。

教育局表示，未來4年將結合大學及科研機構的專業指導，以完成「新北衛星1號」立方衛星研製與測試，以及「新北火箭1號」競賽火箭研製與飛行驗證為目標，並輔導師生參與台灣盃火箭競賽。透過課程、專題與競賽串聯，讓學生在解決實際問題的過程中深化所學，培育衛星應用、火箭工程等新空（New Space）產業人才。

新北市教育局攜手中央研究院、國家太空中心及產官學界，規畫4年投入1000萬元培育火箭、衛星、資料接收及應用人才，以2030年研製「新北衛星1號」及「新北火箭1號」為目標。圖／新北教育局提供
新北市教育局攜手中央研究院、國家太空中心及產官學界，規畫4年投入1000萬元培育火箭、衛星、資料接收及應用人才，以2030年研製「新北衛星1號」及「新北火箭1號」為目標。圖／新北教育局提供

國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心副主任魏世昕今出席新北市未來新空人才暨2026太空百年教育展。圖／新北教育局提供
國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心副主任魏世昕今出席新北市未來新空人才暨2026太空百年教育展。圖／新北教育局提供

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