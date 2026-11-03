培育航太新血 新北4年投入千萬朝2030年研製衛星與火箭邁進

新北市教育局攜手中央研究院、國家太空中心及產官學界，規畫4年投入1000萬元培育火箭、衛星、資料接收及應用人才，以2030年研製「新北衛星1號」及「新北火箭1號」為目標。「新北市未來新空人才暨2026太空百年教育展」今明兩天在新北市政府6樓大禮堂舉辦，透過專家講座、互動體驗及主題展示，帶領學生認識太空科技，從探索興趣走向實作應用。

教育局長張明文表示，新北從國中職業試探、高中職深化課程與專題實作，串聯大學前瞻研究及產業應用，逐步建立航太人才培育體系，讓學生在不同學習階段接觸太空科技，累積參與衛星與火箭研製所需的知識及實作能力。

新北自2025年起推動火箭與CanSat（罐裝衛星）課程，今年3月辦理衛星師資研習，涵蓋組裝、姿態量測、影像傳輸及GPS定位；4月啟動新空科技人才培育計畫，串聯16所職探中心及高中職、大專校院與產業資源。暑期並於正德、明志、佳林及樟樹國際實中職探中心辦理4場國小火箭探索及1場國中火箭應用課程，從紙模型、水火箭到感測與飛行測試，培養學生觀察、測試及修正能力。

參訓並擔任職探講師的樟樹國際實中資訊科教師王靖翔分享，課程結合感測器、程式設計與衛星工程，讓學生理解程式如何轉為任務指令，也看見課堂所學與產業應用的連結。

今年適逢戈達德成功發射世界首枚液態燃料火箭100週年，展覽以「夢想、發展、連結」為主軸，規劃3場講座及8個主題展區，介紹火箭、衛星，以及通訊、遙測與導航應用。現場集結國家太空中心、成功大學、中央大學、虎尾科技大學及企業等7個單位，呈現太空研究與教學應用成果。

國家太空中心並展出臺美合作的福衛七號衛星模型，帶領學生認識衛星氣象觀測。活動也邀請中研院院士李羅權等產官學界專家與師生交流，拓展學生對太空科技及未來職涯的想像。

教育局表示，未來4年將結合大學及科研機構的專業指導，以完成「新北衛星1號」立方衛星研製與測試，以及「新北火箭1號」競賽火箭研製與飛行驗證為目標，並輔導師生參與台灣盃火箭競賽。透過課程、專題與競賽串聯，讓學生在解決實際問題的過程中深化所學，培育衛星應用、火箭工程等新空（New Space）產業人才。

新北市教育局攜手中央研究院、國家太空中心及產官學界，規畫4年投入1000萬元培育火箭、衛星、資料接收及應用人才，以2030年研製「新北衛星1號」及「新北火箭1號」為目標。圖／新北教育局提供