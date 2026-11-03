128元返鄉投票！青年發起返鄉列車募資9天達標 再拚80萬元擴大路線

2026年地方公職人員選舉將於11月28日舉行，為減輕青年返鄉投票的交通負擔，台灣青年民主協會展開「這一票，回家」募資計畫，上線9天提前達成45萬元募資目標。青民協今天舉行募資達標記者會，宣布啟動第二階段募資，目標提高至80萬元，盼擴大返鄉路線並提供離島交通補助。募資至11月21日止，目前部分專車仍有名額，青年可透過128元方案登記。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，此次募資不僅達成45萬元目標，也代表社會大眾願意共同分擔青年返鄉投票的交通成本。青年參與民主不只是青年的事，也是整個社會可以共同支持的價值。第一階段募資達標並非計畫終點，青民協將持續爭取社會支持，透過第二階段80萬元募資目標，擴大返鄉交通服務範圍，回應不同地區青年的需求。

台大學生會副會長唐珩鈞說，台大有許多來自雙北以外地區的學生，返鄉投票須額外負擔時間與交通費用。他來自高雄，對南北往返的交通負擔深有感受，認為投票是每個人都應能平等行使的權利，不應受到經濟條件限制。

台灣學生聯合會第六屆理事長陳昱仁也說，對許多離鄉求學的學生而言，高昂票價及連假期間車票一票難求，無形之中拉遠了家鄉的距離。此次台學聯負責校園串聯，除整合會員校力量，也邀請非會員校學生組織加入，透過各校學生會將返鄉列車資訊傳遞至校園。

台大研究生協會副公共關係長鍾維軒說，離開家鄉不代表離開對家鄉的關心，此次募資成果反映青年返鄉投票的實際需求，也展現社會共同分擔民主參與成本的力量。第二階段募資啟動，也顯示仍有更多青年需要返鄉交通協助。

台灣青年思潮協會研究員李昱潔說，地方選舉與青年生活密切相關，從社會住宅規劃、青年租屋支持，到租屋糾紛協助管道，都涉及地方政府政策及民意代表監督；期盼返鄉列車協助青年將對地方公共事務的關注化為實際投票。

EdYouth台灣一滴優教育協會常務理事洪振翔認為，公民教育不應只停留在課堂，也應讓青年有機會在生活中實踐公民權利，因此呼籲各大專校院提供完善的返鄉交通資訊、合理的請假指引及中立的選務資訊。

青民協表示，第一階段募資達標後，返鄉列車的發車準備獲得支持，第二階段則希望將服務延伸至更多地區，協助原先難以涵蓋的返鄉需求。目前部分返鄉專車班次仍開放登記，尚未安排交通的青年可至募資頁面查詢路線、乘車時間及相關規定，透過128元方案規劃返鄉行程。募資將持續至11月21日。