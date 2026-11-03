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世界攝影大賞奪3金5銀！弘光科大多遊系師生再奪紐約電影大獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大多遊系學生陳冠瑋作品「光明與寂靜之間」，獲得「2026秋季世界攝影大賞」手機紀實類金獎。圖／弘光科大提供
弘光科大多遊系學生陳冠瑋作品「光明與寂靜之間」，獲得「2026秋季世界攝影大賞」手機紀實類金獎。圖／弘光科大提供

國際指標性攝影競賽「2026秋季世界攝影大賞」（World Grand Photography & Photo Arts, 簡稱 WGPPA）評選結果揭曉，弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系師生在全球眾多優秀參賽作品中脫穎而出，獲3面金獎、5面銀獎佳績；近期，也以文化紀錄片「德懷安福」，獲「2026年紐約電影與攝影大獎」評審團特別榮譽獎。

多遊系系主任楊國隆表示，該系長期致力於整合多媒體數位內容、遊戲美術及動態、靜態影像創作，培育具備國際視野與技術實戰力的創作者。世界攝影大賞競賽涵蓋傳統相機創作與新興行動裝置攝影等多個組別，師生同台獲獎，是個人創作歷程的重要里程碑，更印證視覺美學養成與實務創作教學上的扎實成果。

教師組部分，助理教授林煒凱展現深厚影像造詣與跨媒材創作能量，個人獨攬兩面金獎一面銀獎，作品「虛空的印記」融合自然探索與前衛實驗視角，榮獲「自然與實驗攝影類」金獎；黑白系列作品「陰影的凝聚」與「光之裂縫」則以純熟的手機攝影技法，分別奪下「手機黑白攝影類」金獎及「手機風景攝影類」銀獎。助理教授林子堯以細膩捕捉城市人情流動的「東京愛情故事」，奪得「紀實與人物攝影類」銀獎，展現敘事影像的深層溫度。

學生組表現也亮眼，大四學生陳冠瑋以深刻的光影反差與空間敘事，憑藉作品「光明與寂靜之間」，榮獲「手機紀實類」金獎，其另一幅作品「黎明時的沉默守護者」，亦獲得「手機紀實攝影類」銀獎肯定。大二學生邱子璇以關注自然與永續環境為題的「風動金暉，永續之弦」作品，獲得「手機風景攝影類」銀獎；大二學生楊聞廣「娜嚕世界NaLuWorld」以捕捉歲月痕跡與情感張力的「在光芒消逝之前」作品，奪得「紀實與人物攝影類」銀獎。

陳冠瑋喜歡影像及聲音創作，他指出，兩幅得獎作品皆是暑假到澎湖去玩時所拍攝，金獎作品「光明與寂靜之間」拍攝主題是西瀛虹橋，大部份人直接走下橋在海邊拍整座橋，畫面較為平淡，上攝影課時老師常強調畫面的空間感，他選擇退後在人行道拍攝，利用樹葉前景剪影形成自然畫框，把視角集中在中景上的虹橋線條及海面夕陽光澤，很開心這個巧思獲得評審肯定。

由林煒凱指導畢業校友郭東勝、謝鎮壕、蔡雨臻、柯雁翎、陳佑甄及大二學生黃俊皓、大三學生吳思蓉團隊所創作的文化紀錄片「德懷安福」獲「2026年紐約電影與攝影大獎」評審團特別榮譽獎。林煒凱表示，黃俊皓、吳思蓉分別擔任攝影師、剪輯師，協助學長姊完成畢展作品的拍攝及剪輯，獲得指標性國際獨立電影節肯定很不容易，展現出影像創作路上「弘光隊」互相支援的合作團隊精神。

弘光<a href='/search/tagging/2/科大' rel='科大' data-rel='/2/127186' class='tag'><strong>科大</strong></a>多遊系助理授林煒凱（右）指導學生陳冠瑋（中）、楊聞廣（左），分別獲得「2026秋季世界攝影大賞」金獎、銀獎。記者游振昇／攝影
弘光科大多遊系助理授林煒凱（右）指導學生陳冠瑋（中）、楊聞廣（左），分別獲得「2026秋季世界攝影大賞」金獎、銀獎。記者游振昇／攝影

多遊系助理授林煒凱作品「陰影的凝聚」獲得「2026秋季世界攝影大賞」手機黑白攝影類金獎。圖／弘光科大提供
多遊系助理授林煒凱作品「陰影的凝聚」獲得「2026秋季世界攝影大賞」手機黑白攝影類金獎。圖／弘光科大提供

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