新北AI教育經驗 登日本論壇

新北市推動ＡＩ教育成果登上國際舞台！新北教育局長張明文近期受Google for Education邀請，赴日參加「Reference Program Connect 二○二六」論壇，向日本教育界分享新北在教師ＡＩ培力、行政減量及資料安全的推動經驗。新北建置逾一千個ＡＩ智慧機器人，部分導入ＡＩ的行政工作平均耗時縮短約八成，成果斐然。

張明文表示，新北以「百花齊放、強校擴散、校長先行」三大策略推動ＡＩ教育，透過校長帶領、種子教師培育及跨校經驗交流，讓ＡＩ逐步融入校園日常。提供教職員一萬組ＡＩ專屬帳號，活躍使用者突破七○○二人，擴大ＡＩ工具在教學及行政上應用。

行政減量方面，新北運用ＡＩ協助會議紀錄、公文撰寫及行政查詢，整合三四○所學校、四十萬名學生及廿年校務資料，建置共用數據中樞，推動免上傳佐證資料的ＡＩ校務評鑑，減少學校行政負擔。訂定ＡＩ使用分級規範，取得ISO 27001資訊安全管理認證。

教學應用方面，透過ＡＩ共創大聯盟、跨校教師社群及線上課程，協助教師將ＡＩ融入課堂教學，並發表全國首本ＡＩ走進教室課程實踐行動研究彙編，促進教師交流教學經驗，擴大創新教學成果。

張明文也率領初任校長走訪日本校園，觀摩ＡＩ輔助書法教學、體育動作分析及學科教學等應用，並前往Google日本總部交流，將新北ＡＩ教育經驗推向國際，也借鏡各國做法，讓科技成為減輕教師負擔、支持學生學習的助力。