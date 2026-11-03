文化資產論壇 200人與會交流

頂新和德文教基金會攜手古都保存再生文教基金會，今年首度移師台南舉辦第八屆文化資產論壇，集結台灣、日本及印尼案例，吸引兩百多人與會交流。文化部次長李靜慧表示，民間力量是文資保存的重要支柱。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充為保存彰化永靖百年祖厝成美公堂，從土地產權整合到建築修復完成，歷時廿三年，基金會也自二○一八年起每年舉辦文資論壇，將守護家族古厝的初心，延伸為對文化資產的長期關注。

第八屆論壇十月卅一日於台南吳園藝文中心舉行，李靜慧、文化部文化資產局主秘張祐創、台南市文化局長黃雅玲蒞臨，也有各地專家學者、傳統匠師、建築師、老屋屋主及青年學生等兩百多人參與。

李靜慧向兩個主辦單位表達敬意，並表示民間力量是文化資產保存重要力量。她認為，文化資產保存從建築保存，逐步延伸至人的技術與記憶；除了修復，更重要的是如何讓文化資產重新回到人們生活。

台灣泥作匠師蘇建銘則分享赴日本金澤職人大學校研習的經歷以及台日傳統工法的異同，三年的學習讓他將日本職人的嚴謹態度、材料科學觀念與祖父傳承給他的在地修復經驗融合。

日本金澤職人大學校事務長石浦裕治，分享由地方政府與各工種職人工會共同成立的職大運作方式，其中「本科」培育在職的傳統匠師；「修復專攻科」培育本科畢業的匠師、工務員、建築師及老師等相關專業者，可供台灣借鏡。