曉劇場迎20週年 重製「地下女子」推台日雙卡司

睽違12年，曉劇場將重新製作作品「地下女子」，集結台日雙卡司，在過去對家國仇恨、悲劇的關注中，進一步尋找當代人的強韌，以及生命中細微卻足以支撐的幸福。

曉劇場今年成立20週年，至今已累積超過40部創作，由曉劇場藝術總監鍾伯淵編導的「地下女子」在2014年首次登上舞台，當時台灣正發生太陽花學運，故事背景設立於地下人為逃離地上世界的戰爭與殺戮，建立禁止憤怒、爭執與反抗的地下理想國，試圖以秩序維持和平，但隨著來自地上世界的男孩「阿道夫」闖入，也掀起波瀾。

曉劇場今天舉辦20週年製作「穢土天堂二部曲：地下女子」演出及三部曲「阿道夫」劇本書出版記者會。12年後重新製作「地下女子」，推出台日雙卡司，台灣組由曉劇場團員陳家誼、音樂劇小王子周家寬演出，日本組則邀請公益財團法人靜岡縣舞台藝術中心（SPAC ）演員石井萠水、杉山賢飾演。

2組演員從相同劇本出發，發展出不同的角色詮釋。鍾伯淵表示，台灣組容納擺盪與曖昧，塑造情感豐沛卻內斂的角色；日本組則從身體與形式結構切入，在制約與節制中呈現另一種角色樣貌。原以為只是「一劇兩版」，實際排練後，卻展現不同文化背景所帶來的不同詮釋。

除了台日雙卡司，此次製作也邀請資深劇場演員廖治強、DJ倍帝愛波Betty Apple與Sonia Calico加入，結合Live歌唱與電子音樂，為作品注入新的感官層次。

鍾伯淵表示，「地下女子」透過每一次對悲劇的反芻，都能讓人們更靠近那些曾經受傷的生命，辨認暴力如何發生，又如何被延續。

「地下女子」將於10日至15日登場。