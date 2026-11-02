高雄3教師接連身亡憾事！心理諮商使用率低 教團揭「1關鍵原因」

高雄今年接連傳出3名教師身亡，校園職場壓力和教師心理健康問題引發關注。高雄市教師職業工會理事長李雅文指出，高雄教師每年可獲最高1萬9200元心理諮商補助，使用率卻不到一半，關鍵在於怕被貼標籤「心理有問題」。國民黨高雄市長候選人柯志恩今指出，應協助教師增加心理諮商，成為老師最堅實的後盾。

日前一名偏鄉國小男教師被發現倒臥校內雜物間，已無生命跡象，儘管死因尚未釐清，已是高雄今年第3起教師事件。近年教師承受壓力確實大幅增加，5月國小嚴姓教師在校園墜樓身亡，8月又傳53歲林姓國小教師在住處墜樓不治，教師心理健康誰來關心，引發教育界關注。

李雅文指出，教師除了教學，還要面對家長投訴、學生管教、網路公審及行政工作，可能因課堂言行遭錄影上網而承受壓力，加上代理教師難聘、人力不足，現職教師必須不斷支援額外工作，長期累積身心負擔。

然而，教師心理諮商資源卻未被充分利用，李雅文指出，教育局提供教師個別及團體諮商服務，每次個別諮商補助1600元，每年最多12次，資源在全國屬相當不錯的水準，今年經費也充足，但實際使用率卻不到一半。

「就怕被貼標籤，寧可獨自承受壓力。」李雅文說，教師擔心接受心理諮商被當心理有問題，但「心也會感冒、傷風！」她希望教師不要把壓力悶在心裡，應該勇敢求助，教育局也要加強宣導，讓心理諮商成為可以安心使用的支持資源。

柯志恩今天出席高雄師範大學教育行動論壇指出，不能只要求老師有愛心、耐心及教育使命感，卻忽略教師也需要被照顧，政府應減輕不必要的行政負擔，增加心理諮商及專業輔導服務次數，建立完善的心理支持機制；同時健全親師溝通及衝突處理機制，保障教師合理管教權益，提供必要的行政與法律支持，避免老師孤軍奮戰。

柯志恩強調，照顧學生之前，政府要先照顧老師，高雄要成為真正的教育之都，就必須從接住每一位老師開始。