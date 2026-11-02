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從行政減量到課堂創新 新北AI教育經驗躍上東京講堂

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府教育局長張明文受邀於「Google for Education Reference Program Connect 2026」登臺，分享新北AI。圖／新北市政府教育局提供
新北市政府教育局長張明文受邀於「Google for Education Reference Program Connect 2026」登臺，分享新北AI。圖／新北市政府教育局提供

新北市推動AI教育成果登上國際舞台！新北市教育局長張明文10月23日受Google for Education邀請，赴日本參加「Reference Program Connect 2026」論壇，向日本教育界分享新北在教師AI培力、行政減量及資料安全等方面的推動經驗。新北目前已建置逾1000個AI智慧機器人，部分導入AI的行政工作平均耗時縮短約80%，展現新北智慧教育成果。

張明文表示，新北以「百花齊放、強校擴散、校長先行」三大策略推動AI教育，透過校長帶領、種子教師培育及跨校經驗交流，讓AI逐步融入校園日常。目前已提供教職員1萬組AI專屬帳號，活躍使用者突破7200人，擴大AI工具在教學及行政上的應用。

在行政減量方面，新北運用AI協助會議紀錄、公文撰寫及行政查詢，並整合340所學校、40萬名學生及20年校務資料，建置共用數據中樞，進一步推動免上傳佐證資料的AI校務評鑑，減少學校行政負擔。此外也訂定AI使用分級規範，並取得ISO 27001資訊安全管理認證，在提升行政效率的同時兼顧資料安全。

教學應用方面，教育局透過AI共創大聯盟、跨校教師社群及線上課程，協助教師將AI融入課堂教學，並發表全國首本AI走進教室課程實踐行動研究彙編，促進教師交流教學經驗，擴大創新教學成果。

張明文也率領初任校長走訪日本校園，觀摩AI輔助書法教學、體育動作分析及學科教學等應用，並前往Google日本總部交流。教育局表示，未來將持續深化國際交流及教師培力，將新北AI教育經驗推向國際，同時借鏡各國做法回饋校園，讓科技真正成為減輕教師負擔、支持學生學習的助力。

東京 行政減量 新北

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