國教院院長交接 劉美慧上任拋三主張：讓台灣教育被世界看見

隸屬教育部、國內教育研究最高主責單位國家教育研究院今天舉行院長交接典禮，由台師大前教務長劉美慧接任院長。劉美慧表示，未來將透過數據呈現台灣教育成果，「讓台灣教育被世界看見」，在追求教育卓越的同時，也應照顧弱勢學生，落實教育公平正義。

交接典禮今天在國教院三峽總院區舉行，由教育部政務次長劉國偉監交印信，林從一將院長職務交接給新任院長劉美慧。

劉美慧為美國明尼蘇達大學博士，原任國立台灣師範大學教育學系暨課程與教學研究所特聘教授，曾擔任台師大教務長、雙語教育推動辦公室主任、師資培育學院院長及通識教育中心主任；她專長涵蓋多元文化教育、課程與教學、國際教育及民主公民教育，未來將帶領團隊持續推動課綱研修、教科書審定及政策研究，發揮教育智庫功能。

劉美慧致詞表示，未來將朝三大方向努力。第一是強化證據本位研究，她指出，台灣教育成果不能只停留在主觀感受，應透過數據呈現，讓國際看見台灣教育的發展。以她主持的國際公民教育與素養調查（ICCS）為例，台灣自2009年起參與，全球排名從第四名進步至第二名，2022年更拿下第一名，「我們的學生是不是很厲害？我們的老師更是功不可沒」。

第二是讓每一位學生都能發揮潛力。劉美慧表示，她的研究領域為多元文化教育，過去曾在花蓮服務十年，深刻體會多元文化教育不能只停留在認識與欣賞，更應關注弱勢及多元文化背景學生的學習需求，「在追求教育卓越的同時，也應照顧弱勢學生，落實教育公平正義」。

第三是持續推動重要教育議題，包括社會情緒學習（SEL）及人工智慧（AI）。劉美慧說，情緒教育對校長、教師及教學現場都相當重要，應持續推動；至於AI教育，經濟合作暨發展組織（OECD）今年六月發布AI素養架構，國教院未來將與十二年國教課綱進行比對，研議課綱銜接及教材發展。

劉國偉則說，劉美慧曾在大學擔任教師及多項行政職務，包括主任、所長及教務長，具備豐富的行政、教學及研究經驗，相信能帶領國教院發揮教育智庫功能，協助教育部推動各項政策及專案。