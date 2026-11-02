高雄今年累計3老師殞落 邱于軒氣憤喊：停止粉飾太平

年初至今，高雄已經有三位老師失去生命。議員邱于軒接獲老師悲慟陳情，今天沉痛發出呼籲指出，高市教育局至今神隱、無作為，應該正視近期悲劇，全面檢視教學現場過勞與心理支持系統的失靈、公開對話與心理安撫及建立暢通溝通管道。

今年5月嚴姓教師及8月林姓教師殞落， 10月30日某國小男師又在校園發生憾事，教育界半年內已經發生三起不幸事件。

國民黨議員邱于軒說，昨天拜票時，有位老師緊緊拉住她的手，眼中滿是絕望的眼神，顫抖對她說：「議員，妳知道這已經是第三起了嗎？已經有三位老師用生命發出悲鳴。我知道你們在拚選戰，但求求你們，多給教學現場一點真正的關心吧！」

「這不是單一個案，這是體制的全面崩壞。」邱于軒強調，當高雄市教育局傾全力辦萬聖節活動、營造盛世歡樂的同時，無數基層教師卻在過勞與無助中苦撐，甚至敢怒不敢言。教育局至今神隱、無作為，難怪全台掀起逃離教職潮，「不是沒人想教書，是這個體制逼走所有人」。

邱于軒進一步表示，在高雄教育界，民意代表若想替老師發聲，動輒得咎，關心太深，會被抹黑成「消費老師」；轉達家長陳情，動輒被扣上「干涉行政」、「施壓」的大帽子。

邱于軒提出三項訴求，第一、拒絕行政粉飾：請教育局立刻正視近期發生的悲劇，全面檢視教學現場過勞與心理支持系統的失靈，停止粉飾太平。第二、公開對話與心理安撫：請主動啟動校園心理支持與危機介入機制，安定焦慮不安的教師人心，而不是讓基層在孤立無援中自生自滅。第三、建立暢通的溝通管道：從基層教師、民代，教育局應該要保有通暢的溝通管道