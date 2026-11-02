下班不能離線 教師遭家長、公務訊息追著跑 全教產籲立專法保障

教育部10月30日發布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，首度將教師遭受職場不法侵害及非出勤時間的「離線權」納入規範。全國教育產業總工會表示，面對家長等外部第三方的不法侵害，學校既無強制調查及處分權限，教師也缺乏即時法律支援，呼籲教育部盡速訂定教師權益保障專法，並修正相關法規，明確規範學校及主管機關的保護責任。

全教產理事長林蕙蓉指出，部分家長認為事情緊急，要求教師下班後立即接聽電話、回覆訊息。若教師依據指引主張下班後不回應，家長可能轉向1999陳情，教師後續又可能被貼上親師溝通不良的標籤。

林蕙蓉說，教師除了下班後須處理親師溝通，學校、教育局處的公務群組也經常在下班後交辦業務，校長及行政承辦人甚至深夜仍會收到主管機關傳送的訊息。若縣市政府、教育局處及主管機關無法以身作則，離線權恐難以落實。

全教產主張，教師離線權應明確入法，規範教師於非出勤時間無須接聽公務電話、回覆家長訊息或處理行政交辦事項，僅校園安全、重大突發事件及緊急災害等具急迫性的事件例外。學校應透過校務會議明訂教師出勤及親師聯繫時段，並在學校官網、班親會、家長會及相關手冊公告，同時設置緊急事件聯絡窗口，避免所有問題都由第一線導師承擔。

針對家長及其他外部第三方的不法侵害，全教產指出，依據指引第伍章第三節第（七）項「建立事件之調查及處理程序」中的外部事件處理規定，學校與外部人員並無指揮監督關係，也無權強制調查或處分。即使指引將辱罵、密集傳訊及反覆提出不合理要求等列為潛在不法侵害樣態，學校仍缺乏直接約束行為人的有效手段，教師提出申訴後，騷擾行為也未必能立即停止。

全教產認為，教育部及縣市政府既然開放學校場地供民眾使用，就應提供足夠經費及人力，落實校園警衛、門禁管理、訪客登記及親師會談規範，並在校園死角及高風險區域設置必要的監視與緊急通報設備，提供相關經費及資源。學校也應定期檢查設備、保存紀錄，將教師遭受不法侵害的通報及應變流程納入校務會議資料，並於官網公開必要的聯繫及應變資訊。

針對高衝突親師會談，全教產主張，應由行政、學務及輔導人員共同支援，必要時安排律師陪同，不應讓導師獨自面對可能失控的家長。若教師因執行職務遭外部人員辱罵、恐嚇、攻擊或其他不法侵害，學校應立即啟動安全保護、蒐證及法律協助機制，提供律師諮詢、陪同及必要的訴訟支援，相關經費應由主管機關編列，並將協助義務及經費保障明確入法，避免教師自行負擔維權成本。

全教產呼籲教育部及衛福部檢討相關法規，明確規範家長責任及親師互動界線，並針對惡意騷擾、恐嚇、暴力等行為，研議具法律授權且符合比例原則的裁罰及處理機制，避免正常申訴權遭濫用，成為施壓教師的工具。

全教產也呼籲教育部盡速制定教師權益保障專法，將離線權、雇主保護責任、法律協助及外部不法侵害防治機制納入法規，並編列必要人力及經費。