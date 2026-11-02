教團疾呼 「學校午餐行政 勿轉嫁教師」

台灣全面進入免費學餐時代，每年政府經費預估近二八五億元，立法院近日將針對「學校午餐及飲食教育條例（草案）」進行協商，對此，台灣教育產業工會等九大教師工會呼籲，學校午餐專法應明定「午餐執行秘書專職化」，避免將午餐行政工作轉嫁給教師。

工會表示，教育部版草案缺乏午餐執行秘書專職化的關鍵配套，僅規定學校應指定專責單位及一人兼任午餐執行秘書，負責規畫、設計及推動學校午餐；若由教師兼任，其減授課節數、獎勵及其他相關事項，則由中央主管機關會商地方主管機關定之。

台教產理事長郭彥成批評，這是典型的「假立法，真轉嫁」，條文前半段要求學校指定專責單位，後半段卻規定由一人兼任午秘，若沒有專任編制員額支撐，專責單位形同空殼。他質疑，條文特別提及教師兼任的減授課節數等配套，顯示教育部仍打算讓基層教師承擔午餐行政工作，直呼是「露出馬腳的甩鍋條款」。

台教產副理事長葉明政表示，政府多次宣稱效法日本、韓國，推動校園午餐法制化，也派員赴日韓考察，實際上卻是「只學半套」。他指出，日本《學校給食法》相關制度明確配置專業人力，教師主要負責飲食教育與餐桌指導；日本中央教育審議會二○一九年一月發布指引，也明確指出，學校午餐費的收取與管理並非教師業務。

葉明政說，過去教育官員赴日韓考察報告也載明，當地午餐行政由營養師、專職行政人員及地方教育主管機關統籌，並無教師兼任午秘的設計，但教育部未將相關制度轉化為專職人力配置，反而保留教師兼任規定。

工會呼籲，午秘應由專職人員擔任，禁止教師兼任，中小型學校則由主管機關統籌跨校支援；中央應在專法明定專任員額標準，提供地方人力及財政資源。