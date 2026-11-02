籌備卡關 台灣實中向大學借人遭拒

教育部七月宣布籌設首間國立學校型態實驗高中—國立台灣科學實驗高級中等學校（台灣實中），近期有大專校院表示，收到台灣實中欲提借人事、會計等人力，但大學端行政人員業務已夠忙，實在沒有能力出借。教團表示，學校草創期校長、總務、教務、會計、主計等應該先到位，才能支撐籌備基礎。

賴清德總統宣示卅年內至少增加三名諾貝爾獎得主目標，教育部承命籌設台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ）與台灣實中，日前本報報導ＴＡＡＳ本來規畫明年九月迎來第一批學生，卻傳出因執行問題難產，明年招生喊卡，教育部回應稱台灣高等研究學院仍依進度籌設中，並強調台灣實中明年會招收首屆高中新生。

但最近有大學端向本報表示，台灣實中近期欲向大專校院提借人力，主要借主計與人事等公務人員，實中大可直接向行政院人事總處要人，看是否由人總直接派任。

台大：借場地好說 借人有困難

台大校長陳文章指出，台大不只借國青一樓，學生要用體育場等空間台大也會協助；與大學專題協作則比照台大與各北市高中既有合作，但不借編制內的人力，主要是台大的行政團隊已經很忙，也沒有足夠人力協助。

經本報了解，台灣實中設於台大國青中心一樓，籌備辦公室在台大系館內，實際坪數約六坪，籌備處十分低調，僅見校長朱元隆以及一名簡姓教務主任。實際走訪國青大樓，部分樓層仍是學生宿舍，一樓設有宿舍櫃檯與販賣機，能聞到洗衣粉的味道，充滿居家氛圍。

教團：一級業務主管 要先到位

全教產理事長林蕙蓉說，欲成立學校，一級主管如校長、總務、教務、會計、主計都要先到位支撐籌備，才能進行招標、設備採購、教學規畫等。草創期教師招聘也很重要，要先有教務跟人事才能執行，人若沒到位只是雷聲大雨點小。教育部應幫台灣實中設置人力，甚至教育部自己調派人去。

台灣實中校長朱元隆表示，台灣實中租借國青大樓一樓的教室區，正準備招標，但目前尚未取得關防等大小章，國教署已接洽造幣廠，確定十一月十一日即可取得大小章，屆時招標完成即能與廠商簽約。

實中校長：將視需求 提出員額

朱元隆也說，向大學借調是希望就近辦理，但大學確實反映無法提撥人力。目前人事由國教署派人兼任，會計則向台科大借調，人事、會計多有兼任經驗，且實中編制也不大，應能以兼任方式因應，若未來有需求，就會提出正式員額編制。

全家盟理事長梁子緒表示，站在家長立場，新學校的資訊要更透明，招生前應提早半年公告招生對象、考試標準、師資、課程、校舍規畫等，否則學生跟家長很難評估究竟是否合適。台灣實中能與台成清交合作當然是加分項目，但不能只打「品牌」，實際架構還是要盡快公告。