10月接連3名年輕教師輕生亡 工會籲教育部成立專案小組「已非單一個案」

教師憾事頻傳，全國代理暨代課教師產業工會統計，2021年9月至今年10月底，全台累計發生14起教師輕生案件，其中今年10月就接連發生3起年輕教師離世。工會理事長黃湘仙指出，整體教育職場環境需要檢視，呼籲教育部成立專案小組，釐清事件背後原因。

10月初台中市一所國小特殊教育教師被發現在校內廁所身亡，工會指出，該案疑似涉及校園同事間的職場霸凌問題，相關情節仍待調查；10月底金門縣再傳出代理教師輕生事件，據悉該名教師生前疑似遭受學生涉及性別氣質或性傾向的歧視性對待，甚至傳出疑有民意代表不當介入相關事務的情形，相關疑點亟待釐清。

高雄市一名33歲國小教師則在校內儲物間被發現失去生命跡象，據了解，這名教師是學校的正式教師，過去曾擔任學校主任，目前已卸下行政職務，回歸教學工作，上月30日晚間7時遲遲未返家，母親撥打電話也聯繫不上，擔心兒子安危，報警請求「緊急協尋」，警方和校方配合家屬搜尋，最終在當晚深夜11時許於校內雜物間發現男教師已無生命跡象。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙說，教師輕生事件反映的已不只是校事會議問題，而是整體教育職場環境需要檢視，相關事件也已非單一個案，呼籲教育部成立專案小組，深入了解背後原因。

工會強調，「教師不是只能保護學生，卻無法被保護的人」，不希望每一次教師的離世，都只換來一句「深表遺憾」，更不希望必須付出生命的代價，社會才願意正視教師的困境。

工會也呼籲所有教育現場的教師「離職不殉職！」沒有任何一份工作值得以生命作為代價，當工作環境已經讓你難以承受，請優先照顧自己、尋求協助，必要時勇敢離開，教師的生命與尊嚴，永遠比任何一份工作都更加重要。

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