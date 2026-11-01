快訊

烏克蘭無人機大舉進攻！俄最大煉油廠遇襲「毀逾百架無人機」

韓國瑜高雄輔選 笑稱5寶媽議員「當選再生一個」分局長老公冒汗

台北市長夫人石舫亘掃街遇民眾持槍！警盤查確認「非違禁品」是這1物

聽新聞
0:00 / 0:00

10月接連3名年輕教師輕生亡 工會籲教育部成立專案小組「已非單一個案」

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教師輕生事件頻傳，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙呼籲教育部成立專案小組，釐清事件背後原因。圖／AI生成
教師輕生事件頻傳，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙呼籲教育部成立專案小組，釐清事件背後原因。圖／AI生成

教師憾事頻傳，全國代理暨代課教師產業工會統計，2021年9月至今年10月底，全台累計發生14起教師輕生案件，其中今年10月就接連發生3起年輕教師離世。工會理事長黃湘仙指出，整體教育職場環境需要檢視，呼籲教育部成立專案小組，釐清事件背後原因。

10月初台中市一所國小特殊教育教師被發現在校內廁所身亡，工會指出，該案疑似涉及校園同事間的職場霸凌問題，相關情節仍待調查；10月底金門縣再傳出代理教師輕生事件，據悉該名教師生前疑似遭受學生涉及性別氣質或性傾向的歧視性對待，甚至傳出疑有民意代表不當介入相關事務的情形，相關疑點亟待釐清。

高雄市一名33歲國小教師則在校內儲物間被發現失去生命跡象，據了解，這名教師是學校的正式教師，過去曾擔任學校主任，目前已卸下行政職務，回歸教學工作，上月30日晚間7時遲遲未返家，母親撥打電話也聯繫不上，擔心兒子安危，報警請求「緊急協尋」，警方和校方配合家屬搜尋，最終在當晚深夜11時許於校內雜物間發現男教師已無生命跡象。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙說，教師輕生事件反映的已不只是校事會議問題，而是整體教育職場環境需要檢視，相關事件也已非單一個案，呼籲教育部成立專案小組，深入了解背後原因。

工會強調，「教師不是只能保護學生，卻無法被保護的人」，不希望每一次教師的離世，都只換來一句「深表遺憾」，更不希望必須付出生命的代價，社會才願意正視教師的困境。

工會也呼籲所有教育現場的教師「離職不殉職！」沒有任何一份工作值得以生命作為代價，當工作環境已經讓你難以承受，請優先照顧自己、尋求協助，必要時勇敢離開，教師的生命與尊嚴，永遠比任何一份工作都更加重要。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

教育部 工會 教師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄男教師陳屍校園雜物間相驗結果出爐 家屬盼保有隱私婉拒外界介入

教師免待命…家長：緊急聯繫不能斷

教師授課節數缺乏明確上限 9大教師工會籲調降授課節數、健全師資編制

教師離線權納入職場不法侵害指引 教團批：恐讓學校裡外不是人

相關新聞

午餐行政由教師兼任？9大教師工會籲專法明訂「午秘專職化」

全台22縣市皆已推動免費學校午餐，每年政府經費預估近285億元，供餐規模及預算持續擴大。台灣教育產業工會等9大教師工會今天發布新聞稿呼籲，學校午餐專法應明訂「午餐秘書專職化」，避免將午餐行政工作轉嫁給教師，並要求中央訂定專任員額標準、提供地方人力及財政資源。

10月接連3名年輕教師輕生亡 工會籲教育部成立專案小組「已非單一個案」

教師憾事頻傳，全國代理暨代課教師產業工會統計，2021年9月至今年10月底，全台累計發生14起教師輕生案件，其中今年10月就接連發生3起年輕教師離世。工會理事長黃湘仙指出，整體教育職場環境需要檢視，呼籲教育部成立專案小組，釐清事件背後原因。

教育跨界觀光 深度學旅讓地方成為孩子的教室

由經濟部商業發展署指導，人人創學文化有限公司與逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程共同主辦的「深度學旅：地方就是最好的教室」論壇暨成果發表會，昨天於逢甲大學登場，活動串聯教育、觀光與地方創生課題，探討如何將地方的文化、產業、環境與人物故事，轉化為具有教育意義的學習體驗。

學餐之亂／日學餐廚房好強 平時餵飽學生災時供應8千人

每天替2800名小學生煮午餐的廚房，災害來臨時，立刻變成每天餵飽8000人的救災基地。日本北海道北廣島市把學餐直接納入城市防災體系，飯糰設備一小時可製作4800顆，平時的午餐烹煮與配送，更成為每天都在進行的防災演練。但災時8000人的熱食從哪裡來？囤積糧食快過期又怎麼辦？這座每天為孩子開伙的廚房，藏著一套城市的防災邏輯。

劉昌平獎學金 20名大一新生獲獎

一一五年劉昌平先生紀念獎學金得獎名單公布，共選出廿名大一新生，包括一般大一生十五人、非山非市大一生五人，每人可獲得獎金二萬元，獎金總額四十萬元，後續將依規定辦理得獎者及贈獎典禮通知。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。