午餐行政由教師兼任？9大教師工會籲專法明訂「午秘專職化」

全台22縣市皆已推動免費學校午餐，每年政府經費預估近285億元，供餐規模及預算持續擴大。台灣教育產業工會等9大教師工會今天發布新聞稿呼籲，學校午餐專法應明訂「午餐秘書專職化」，避免將午餐行政工作轉嫁給教師，並要求中央訂定專任員額標準、提供地方人力及財政資源。

台灣教育產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會及新竹縣各級學校產業工會等9個工會今天聯合發布新聞稿。

工會表示，檢視即將進行朝野協商的「學校午餐及飲食教育條例（草案）」，發現教育部版法案完全缺乏「午秘專職化」的關鍵配套，僅簡述「學校應指定專責單位，並指定一人兼任學校午餐執行秘書，負責規劃、設計及推動學校午餐工作；由教師兼任者，其減授課節數、獎勵及其他相關事項，由中央主管機關會商地方主管機關定之。」

台教產理事長郭彥成痛批，這是典型的「假立法，真轉嫁」，條文前半段要求學校指定專責單位，後半段卻規定由一人兼任午秘，若沒有專任編制員額支撐，專責單位形同空殼。他也質疑，條文特別提及教師兼任的減授課節數等配套，顯示教育部並未打算設置專職人力，而是讓基層教師繼續承擔午餐行政工作，直呼是「露出馬腳的甩鍋條款」。

台教產副理事長葉明政說，政府多次宣稱效法日本、韓國，推動校園午餐法制化，也多次派員赴日韓考察學校午餐，實質上卻是「只學半套，未學精髓」。他舉例，日本《學校給食法》相關制度明確配置專業人力，教師職責主要在校園飲食教育與餐桌指導。日本中央教育審議會2019年1月也頒布指引，明確指出學校午餐費的收取與管理絕非學校教師的業務，文部科學省則推動將午餐行政作業交由地方教育委員會及專職行政人員負責。

葉明政表示，過去教育官員赴日韓考察的報告，也載明當地午餐行政業務由營養師、專職行政人員及地方教育主管機關統籌，並無教師兼任午秘的設計。他認為，教育部考察時已了解日韓學校午餐專職專業制度，但回國後立法卻未將相關制度轉化為專職人力配置，反而保留教師兼任規定。

為此，工會提出三大訴求，包括午餐執行秘書應專職化，明訂由具備相關專業的專職人員擔任，禁止教師兼任，中小型學校則由主管機關統籌跨校配置及專責支援；中央與地方應合作，由教育部在專法中明定午秘專任員額標準，提供地方足夠法源及資源；教育部也應公開哪些地方政府反對午秘專職化，讓社會了解究竟是地方政府反對，或是教育部以地方意見為由，未落實中央應負的法制責任。