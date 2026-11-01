快訊

14歲國中女生急性腦中風！平日飲食習慣曝光「愛吃這些東西」

聽新聞
0:00 / 0:00

午餐行政由教師兼任？9大教師工會籲專法明訂「午秘專職化」

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
台灣教育產業工會等9大教師工會呼籲學校午餐專法應明定「午餐秘書專職化」，避免將午餐行政工作轉嫁給教師。圖／台教產提供
台灣教育產業工會等9大教師工會呼籲學校午餐專法應明定「午餐秘書專職化」，避免將午餐行政工作轉嫁給教師。圖／台教產提供

全台22縣市皆已推動免費學校午餐，每年政府經費預估近285億元，供餐規模及預算持續擴大。台灣教育產業工會等9大教師工會今天發布新聞稿呼籲，學校午餐專法應明訂「午餐秘書專職化」，避免將午餐行政工作轉嫁給教師，並要求中央訂定專任員額標準、提供地方人力及財政資源。

台灣教育產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會及新竹縣各級學校產業工會等9個工會今天聯合發布新聞稿。

工會表示，檢視即將進行朝野協商的「學校午餐及飲食教育條例（草案）」，發現教育部版法案完全缺乏「午秘專職化」的關鍵配套，僅簡述「學校應指定專責單位，並指定一人兼任學校午餐執行秘書，負責規劃、設計及推動學校午餐工作；由教師兼任者，其減授課節數、獎勵及其他相關事項，由中央主管機關會商地方主管機關定之。」

台教產理事長郭彥成痛批，這是典型的「假立法，真轉嫁」，條文前半段要求學校指定專責單位，後半段卻規定由一人兼任午秘，若沒有專任編制員額支撐，專責單位形同空殼。他也質疑，條文特別提及教師兼任的減授課節數等配套，顯示教育部並未打算設置專職人力，而是讓基層教師繼續承擔午餐行政工作，直呼是「露出馬腳的甩鍋條款」。

台教產副理事長葉明政說，政府多次宣稱效法日本、韓國，推動校園午餐法制化，也多次派員赴日韓考察學校午餐，實質上卻是「只學半套，未學精髓」。他舉例，日本《學校給食法》相關制度明確配置專業人力，教師職責主要在校園飲食教育與餐桌指導。日本中央教育審議會2019年1月也頒布指引，明確指出學校午餐費的收取與管理絕非學校教師的業務，文部科學省則推動將午餐行政作業交由地方教育委員會及專職行政人員負責。

葉明政表示，過去教育官員赴日韓考察的報告，也載明當地午餐行政業務由營養師、專職行政人員及地方教育主管機關統籌，並無教師兼任午秘的設計。他認為，教育部考察時已了解日韓學校午餐專職專業制度，但回國後立法卻未將相關制度轉化為專職人力配置，反而保留教師兼任規定。

為此，工會提出三大訴求，包括午餐執行秘書應專職化，明訂由具備相關專業的專職人員擔任，禁止教師兼任，中小型學校則由主管機關統籌跨校配置及專責支援；中央與地方應合作，由教育部在專法中明定午秘專任員額標準，提供地方足夠法源及資源；教育部也應公開哪些地方政府反對午秘專職化，讓社會了解究竟是地方政府反對，或是教育部以地方意見為由，未落實中央應負的法制責任。

教師 工會 專法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教師授課節數缺乏明確上限 9大教師工會籲調降授課節數、健全師資編制

批校事會議越修越偏離現場 九大教師工會靜坐抗議！教育部：持續傾聽

全教總提幼教行政專職化 教部允與地方政府討論

教師離線權納入職場不法侵害指引 教團批：恐讓學校裡外不是人

相關新聞

午餐行政由教師兼任？9大教師工會籲專法明訂「午秘專職化」

全台22縣市皆已推動免費學校午餐，每年政府經費預估近285億元，供餐規模及預算持續擴大。台灣教育產業工會等9大教師工會今天發布新聞稿呼籲，學校午餐專法應明訂「午餐秘書專職化」，避免將午餐行政工作轉嫁給教師，並要求中央訂定專任員額標準、提供地方人力及財政資源。

教育跨界觀光 深度學旅讓地方成為孩子的教室

由經濟部商業發展署指導，人人創學文化有限公司與逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程共同主辦的「深度學旅：地方就是最好的教室」論壇暨成果發表會，昨天於逢甲大學登場，活動串聯教育、觀光與地方創生課題，探討如何將地方的文化、產業、環境與人物故事，轉化為具有教育意義的學習體驗。

學餐之亂／日學餐廚房好強 平時餵飽學生災時供應8千人

每天替2800名小學生煮午餐的廚房，災害來臨時，立刻變成每天餵飽8000人的救災基地。日本北海道北廣島市把學餐直接納入城市防災體系，飯糰設備一小時可製作4800顆，平時的午餐烹煮與配送，更成為每天都在進行的防災演練。但災時8000人的熱食從哪裡來？囤積糧食快過期又怎麼辦？這座每天為孩子開伙的廚房，藏著一套城市的防災邏輯。

劉昌平獎學金 20名大一新生獲獎

一一五年劉昌平先生紀念獎學金得獎名單公布，共選出廿名大一新生，包括一般大一生十五人、非山非市大一生五人，每人可獲得獎金二萬元，獎金總額四十萬元，後續將依規定辦理得獎者及贈獎典禮通知。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。