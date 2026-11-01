教育跨界觀光 深度學旅讓地方成為孩子的教室

由經濟部商業發展署指導，人人創學文化有限公司與逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程共同主辦的「深度學旅：地方就是最好的教室」論壇暨成果發表會，昨天於逢甲大學登場，活動串聯教育、觀光與地方創生課題，探討如何將地方的文化、產業、環境與人物故事，轉化為具有教育意義的學習體驗。

論壇由逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程副教授徐偉傑引言，島內散步共同創辦人魏兆廷以「地方知識轉譯與商業模式」為題，解析地方知識如何轉化為具有深度的文化體驗。

第二場由島島永續柑仔店創辦人林家緯主講「馬祖永續旅遊與地方共伴：看到地方創生，自己的力量」，從馬祖經驗談永續旅遊。

壓軸由人人創學創辦人黃宜芸與總監謝易修，分享十年來從教育創新走向學旅設計的實踐歷程，展現教育如何跨出教室，與觀光及地方產生新的連結。

黃宜芸表示，她長期投入教育現場，認為學習不應該只發生在教室裡，真實的生活與地方本身，都可以成為孩子的學習場域。所以，她從2015年經營課後教育機構開始，便將素養課程與戶外教育結合，經過多年實踐，逐步發展成今日的「深度學旅」。

謝易修指出，這套模式不同於以景點參訪為主的旅遊方式，而是從教育目的出發，透過地方議題、真實場域、在地人物等介面，引導孩子觀察、提問、互動與反思。對教育而言，地方提供了課本之外的真實學習情境；對觀光而言，納入教育元素可讓旅行不只停留在遊玩，而能進一步認識地方的人、文化、產業與環境。

活動中也同步發表由黃宜芸、謝易修共同撰寫的新書「深度學旅：地方就是最好的教室」，將多年教育現場與學旅實踐經驗集結成冊，分享如何從生活與地方尋找議題、設計學習內容，培養孩子面對未來所需的能力。