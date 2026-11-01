劉昌平獎學金 20名大一新生獲獎

一一五年劉昌平先生紀念獎學金得獎名單公布，共選出廿名大一新生，包括一般大一生十五人、非山非市大一生五人，每人可獲得獎金二萬元，獎金總額四十萬元，後續將依規定辦理得獎者及贈獎典禮通知。

為鼓勵青年認真向學，並培養對家鄉、社區與公共議題的關懷，今年申請者除了須提出高中（職）三年總成績單等資料外，還須完成一篇短文「我想為家鄉或社區做的一件事」，邀學子從自身經驗出發，思考家鄉的需要，以及自己能夠付出的力量。無論是童年走過的巷弄、長輩口中的地方故事，都可能成為關心家鄉的起點。

今年總計吸引一五一人報名，其中一三七人通過資格審查。依學業成績排序，選出前百分之五十、共六十九人進入複審，再以學業成績占百分之卅、短文成績占百分之七十加權評分，評選出廿位學子。

一般大一生組共十五人獲獎，依姓氏筆劃由少至多排列為：台大心理學系王奕瑾、彰師大財務金融技術學系朱芳誼、長庚化工與材料工程學系余建德、台師大科技應用與人力資源發展學系何幸芳、政大會計學系呂欣諭、北市大城市發展學系侯翔一、政大傳播學院大一大二不分系翁明宇、台大經濟學系許友誠、台大醫學系陳柏兆、台科大電機工程系陳昇傑、陽明交大電機工程學系陳宥羽、陽明交大生物科技系甲組黃羽歆、慈濟傳播學系蔡沐辰、朝陽科大社會工作系謝釉珊、台科大資訊工程系鍾婷靈。

非山非市大一生組則有五人獲獎，依姓氏筆劃由少至多排列為：高大電機工程學系白浚辰、東吳會計系林俽愉、中正法律學系法學組郭珮珮、台大法律學系司法組蔡欣愛、虎尾科大資訊管理系鄭𡟯瑾。