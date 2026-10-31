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劉昌平獎學金名單公布 20人獲獎

聯合報／ 本報訊

115年劉昌平先生紀念獎學金得獎名單公布，共選出20名大一新生，包括一般大一生15人、非山非市大一生5人，每人可獲得獎金2萬元，獎金總額40萬元，後續將依規定辦理得獎者及贈獎典禮通知。

為鼓勵青年認真向學，並培養對家鄉、社區與公共議題的關懷，今年申請者除了須提出高中（職）3年總成績單等資料外，還須完成1篇指定短文「我想為家鄉或社區做的1件事」，邀學子從自身生活經驗出發，思考家鄉的需要，以及自己能夠付出的力量。無論是童年走過的巷弄、長輩口中的地方故事，以及社區居民共同面對的問題，都可能成為關心家鄉的起點。

今年總計吸引151人報名，其中137人通過資格審查。依學業成績排序，選出前50%、共69人進入複審，再以學業成績占30%、短文成績占70%加權評分，評選出20位學子。

一般大一生組共15人獲獎，依姓氏筆劃由少至多排列為：台大心理學系王奕瑾、彰師大財務金融技術學系朱芳誼、長庚化工與材料工程學系余建德、台師大科技應用與人力資源發展學系何幸芳、政大會計學系呂欣諭、北市大城市發展學系侯翔一、政大傳播學院大一大二不分系翁明宇、台大經濟學系許友誠、台大醫學系陳柏兆、台科大電機工程系陳昇傑、陽明交大電機工程學系陳宥羽、陽明交大生物科技系甲組黃羽歆、慈濟傳播學系蔡沐辰、朝陽科大社會工作系謝釉珊、台科大資訊工程系鍾婷靈。

非山非市大一生組則有5人獲獎，依姓氏筆劃由少至多排列為：高大電機工程學系白浚辰、東吳會計系林俽愉、中正法律學系法學組郭珮珮、台大法律學系司法組蔡欣愛、虎尾科大資訊管理系鄭𡟯瑾。

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