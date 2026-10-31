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4個月走訪市場街頭 柏林作家將台灣滋味寫進食譜

中央社／ 柏林31日專電

柏林知名美食作家與自媒體創作者Sissi Chen於10月出版介紹台灣料理的德文食譜，為此特別赴台4個月，走訪各地尋味，希望打破德國讀者對「亞洲料理」的籠統印象，呈現台灣獨特飲食文化。

10月初的柏林，週末上午台灣餐廳MIBAP門外排起長長人龍，當地民眾專程前來品嘗難得一見的台式早餐。店內，Sissi Chen忙著將糯米、肉鬆及配料捏成飯糰。這場由她與MIBAP合作策劃的台灣早餐快閃活動，推出飯糰、茶葉蛋及麻醬麵等台灣日常料理，預購即售罄。

這場快閃活動也為Sissi Chen的新書Eating inTaiwan：Rezepte für zu Hause（暫譯：吃在台灣：在家做的台灣料理）暖身。

這本由推出「臺灣漫遊錄」德譯本的德國出版社DuMont出版的作品，收錄65道台灣料理，並融入SissiChen在台灣4個月的旅行見聞，透過食譜與人物故事呈現台灣的飲食文化。

Sissi Chen是柏林知名華裔美食自媒體創作者，經營的Instagram帳號Eating in Berlin擁有超過13萬名追蹤者，2024年出版的首本食譜曾獲德國食譜獎肯定。

她在柏林接受中央社專訪談起寫書初衷時說，德國書店裡不乏介紹中國、日本、韓國及泰國料理的食譜，卻很少看見台灣料理的身影。她希望有一天，住在台灣的親人走進柏林書店，也能在書架上找到一本介紹自己飲食文化的書，並為此感到驕傲。

今年初，她花4個月走訪台灣，從北到南及澎湖，穿梭市場、餐廳與街頭，向廚師、攤販及在地居民請教料理，也走進原住民族餐廳，探索台灣不同族群的飲食傳統。

出生於中國北方的Sissi Chen，幼時隨父母移居奧地利，長大後搬到柏林。她回憶，在歐洲成長的過程中，身邊少有亞洲朋友，身為移民家庭的孩子，也時常感受到自己與主流社會的不同。

直到20歲，Sissi Chen才開始主動尋找文化根源，由於中文不夠流利，加上與祖父母之間的世代隔閡，食物成為她理解家族歷史的重要途徑。她逐漸發現，對許多有移民背景的人而言，家鄉的味道不只是日常飲食，更有著對家庭、文化與歸屬的情感。

在高雄田野調查期間，她遇見一名製作蔥油餅、麵條與水餃的年長女性，對方的家人在1950年代來到台灣，此後長年與中國親人失去聯繫。這讓她想起自己的家族也曾經歷分離，後來才重新與台灣親人取得連絡。

走訪台灣各地，也讓她發現台灣料理與自己從小熟悉的中國北方菜有很大不同，原住民族的飲食傳統、日本殖民時期留下的影響，及不同時期移民帶來的料理，都融入台灣人的日常餐桌。

「即使是熟悉中國料理的母親，接觸台灣美食時，也彷彿發現一個全新的世界。」她舉例，台南料理偏甜，與當地糖業發展歷史有關，虱目魚等食材也反映地方飲食特色。

透過新書，Sissi Chen希望讓德國讀者不再籠統地以「亞洲料理」看待各地飲食，而能理解不同社會如何在歷史與文化交會下，發展出自己的味道。談到最喜歡的台灣美食，她興奮提起飯糰、鹽酥雞，還有撒上花生糖粉與香菜的花生捲冰淇淋。

除了美食，Sissi Chen說，在台灣生活的4個月，也讓她感受到一種格外自在的親切感，台灣的部分飲食，讓她想起父母來自的中國；而台灣的民主制度與自由社會，又與她從小成長的歐洲有著熟悉的共通之處。

對從小在不同文化間尋找歸屬的她而言，台灣是生命中熟悉、卻又不同世界的交會之處。這份難得的自在，也讓她與台灣建立了超越美食的情感連結。

柏林 食譜 市場

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