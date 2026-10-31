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第30屆國家講座主持人 台清交成4頂大全數包辦

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部公告第30屆國家講座主持人名單，今年5大領域得獎者全部來自台大、清大、陽明交大與成大。聯合報系資料照
教育部公告第30屆國家講座主持人名單，今年5大領域得獎者全部來自台大、清大、陽明交大與成大。聯合報系資料照

教育部日前公告第30屆國家講座主持人名單，今年5大領域得獎者全部來自台大清大陽明交大成大。其中工程及應用科學得主成大醫工系講座教授鄭友仁則為二度獲得國家講座殊榮。

國家講座主持人為教育部設立最高學術暨教學獎項，鼓勵大學教職人員教學及研究，為國內層級最高教學獎勵，也是僅次於中央研究院院士的學術榮譽。當事人必須至少需具備中央研究院院士、曾獲教育部學術獎且滿3年以上，在國內外學術或專業領域上有與前2款相當的傑出貢獻，其中1項條件。

教育部學術審議會日前公告第30屆國家講座主持人名單，相較於去年罕見有私立大學教授獲得國家講座主持人，今年則全數由台清交成4所頂尖大學包辦。

人文及藝術類科獲獎者為國立清華大學教授楊儒賓、國立台灣大學教授鄭毓瑜；社會科學類科，國立台灣大學教授陳聰富；數學及自然科學類科，國立陽明交通大學教授刁維光、國立清華大學教授余怡德、國立台灣大學教授王振男；生物及醫農科學類科，國立清華大學教授孫玉珠；工程及應用科學類科，國立清華大學教授呂世源、國立台灣大學教授林智仁、國立成功大學教授鄭友仁。

根據「教育部設置國家講座辦法」，國家講座主持人由大學根據符合資格者先於校內審核，獲得校教評會通過後再報教育部推薦，各大學每一類科至多推薦四人，再交由教育部遴選。獲得國家講座者，除了推薦學校配合提供主持人所需的資源外，教育部每年再獎助200萬元，按年度撥給。

頂大 陽明交大 清大 成大 台大 中央研究院 教育部

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