彈性改革 學團盼學檔開放重製

升大學學習歷程檔案上路第七年，學生團體EdYouth與國教行動聯盟指出，調查數據顯示，四成六的學生更傾向使用自製的ＰＤＦ檔而非使用中央資料庫，在於彈性度更佳，但也回歸到缺乏教師認證的老問題，呼籲建立重製上傳機制，降低學生採用ＰＤＦ的誘因。

不過大學端多指出，更看重學生的「歷程」而非只看最終產出，若學生能呈現興趣定向、從生澀到成熟等漸入佳境的成長軌跡，反而加分。

教育部建置學習歷程中央資料庫，設有教師認證與學生逐年、逐步上傳機制，以利學生高三申請入學時提交作為備審資料。

但EdYouth常務監事陳胤嘉表示，調查發現，學生傾向使用自製ＰＤＦ，在於不用逐年上傳、老師認證，可於高三下再準備。

陳胤嘉說，有逾八成學生支持中央系統開放重製上傳，針對已上傳的資料保有修改空間。建議教育部建立有限度的重製機制，如保留原始版本、揭露修改紀錄，讓制度兼顧彈性與真實性。

高三生余兆宜表示，多數學生高一、高二仍在探索階段，不知道如何整理資料，也不一定能和未來想就讀的科系連結，內容確實容易變成流水帳。高三通常有比較明確的想法，因此才希望能有限度地回頭重製、檢視學習經驗。

清大教務長劉奕汶表示，學生容易比擬成求職邏輯，講求呈現最完善的一面，但大學作為教育場域，更注重的是成長。高一、高二階段學生一定比較生澀，但有時生澀的狀態反而更真實，建議學生逐年、逐步上傳時展現「當下」最好的一面即可，畢竟學習歷程檔案重視的是「歷程」，不完全僅看最後產出。

台師大教務長須文蔚也談到，高中端容易將升學當做成果導向，但其實應該側重歷程、思考的演進或轉變。

以大學的角度來看，「學習歷程自述」是學生對高中三年來的綜整、歸納，學生若能好好地在此講述自己的進程，會遠勝於每個階段都很傑出。