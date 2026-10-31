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教師免待命 家長：緊急聯繫不能斷

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

教育部發布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，納入教師非出勤時間離線權，引發討論，對此，家長團體表示，支持教師享有合理休息時間，但應同步建立親師溝通及緊急聯繫機制，讓教師下班後不必隨時待命，家長遇到問題也有管道求助。

全國家長團體聯盟榮譽理事長彭淑燕表示，多數家長能理解並支持教師離線權，老師工作一天後需要休息，也需要準備隔天課程，但保障休息權益時，仍須保留溝通管道。

她指出，許多雙薪家庭白天忙於工作，下班返家、張羅晚餐後，才有時間查看聯絡簿、了解孩子在校狀況，發現問題時，往往已是教師下班時間。非緊急事項可透過聯絡簿或LINE留言，不過針對涉及安全或需要即時協助的事件，學校應研議設置專線或值班聯繫機制，由適當人員判斷急迫性並協助處理，避免家長聯絡不到教師時求助無門。

台灣家長教育聯盟常務理事謝國清也支持教師離線權，但認為指引對家長「糾纏不清」等行為，應有更明確定義。他另建議加強教師親師溝通能力，當孩子在校發生狀況時，應主動通知家長，減少家長晚間才發現問題、卻無法釐清的不安。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之也樂見正視教師工作與生活界線，教育不能建立在教師無止境的付出之上。

不過他也提到，校園職場不法侵害的來源不只有家長，也可能來自學生、同事、主管，甚至是不合理的組織制度與工作分配，不能將親師關係簡化為教師與家長的對立。除了建立合理溝通界線，更應落實行政減量、合理分工、充足人力、主管支持及校內申訴保護機制。

教師 溝通 教育部 離線權 家長

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