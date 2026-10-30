教科書愛滋知識遭指不精確 國教院啟動疑義處理

性別團體今天指出，許多教科書與愛滋有關的知識，仍存在名詞誤用、知識不精確等情況。國家教育研究院晚間表示，將啟動疑義處理流程，諮詢學者專家，必要時請出版業者修正。

台灣性別平等教育協會、台灣同志諮詢熱線、台灣性產業勞動者權益推動協會今天公布「台灣愛滋教育現況檢視報告」，提出多項中小學教科書的問題，例如混用愛滋病毒跟愛滋病發病、用「愛滋患者」指稱「愛滋感染者」等。

負責審查教科書的國家教育研究院（國教院）今天晚間回應中央社記者指出，將進一步詢問性別團體具體的教育階段、教科書版本、冊次及頁碼，進而啟動「審定本教科用書內容疑義處理流程」。

國教院表示，現行健康與體育領域教科書中，國小有3個版本、國中5版本、高中6版本。國教院將請出版業者自行檢核，如確認有所誤用，將依規定更新資料或勘誤內容。

另外，性別團體今天提出，部分教科書在強調目前尚無愛滋疫苗之餘，卻未提及「預防性投藥（PrEP、PEP）」等現代預防途徑。

國教院表示，經初步檢核，高中健康與護理教科書共6版本，其中5版本有提及預防性投藥，1版本（創新）尚未提及相關內容。國教院將請出版社與時俱進，依據課文脈絡，評估納入資料更新。

性別團體也提到，教科書仍多以具道德規訓色彩的「ABC原則（節制、忠實單一性伴侶、全程正確使用保險套）」作為主要防護策略，將風險行為與負面標籤連結。

國教院解釋，「性病防護ABC」源於國際愛滋防治經驗，2008年曾被當時的衛生署疾病管制局宣導為愛滋防治ABC三步驟。

國教院坦言，社會觀念、醫療技術及衛教宣導日新月異，確有與時俱進、資料更新的討論空間。相關議題將送到「中小學性別平等教育議題諮詢小組」討論，依照諮詢意見提供出版業者參考、修訂教科用書內容。

國教院也提到，未來新版教科書涉及愛滋及其他性病的學習內容，將提醒健康與體育領域審定會、審查小組特別關注名詞的正確性與適切用法。這項議題將納入教科用書行政事務座談宣導，讓出版業者及編輯團隊獲得訊息。