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文策院TCCF大會迎海外買家 首度攜手金馬獎推台灣新秀演員

中央社／ 台北30日電

TCCF創意內容大會11月登場，將迎接超過200名國際買家，文策院除了串聯出版、動畫、影視與新媒體等文化內容，向國際媒合台灣好故事，也首度攜手金馬獎推薦台灣新秀演員

文化內容策進院主辦2026 Taiwan Creative Content Fest創意內容大會（TCCF），核心單元包含PITCHING提案大會、MARKET市場展及FORUM國際論壇，文策院院長王敏惠與董事長王時思今天在媒體茶敘揭曉今年亮點活動。

王敏惠說，今年新增2項活動，一個是與金馬獎合作舉辦台灣新秀演員推介會，包含「左撇子女孩」馬士媛、「陽光女子合唱團」何曼希等，希望能提升台灣明星於國際的能見度。再來也將首度舉辦特映會，播映「夜半11點學校見」及「丟包阿公到我家」。

王時思表示，文策院長期經營作品前期投資，在國際影展或市場展等場合，常常會碰到別人詢問「你們有哪些演員」，過去文策院參與影展便會一起引介台灣演員，此次在國際買家來台期間，希望也能攜手金馬獎推出並介紹台灣潛力新生代。

MARKET市場展此次迎接251名國際買家，來自28國家與地區，以韓國為大宗。王時思表示，過往是法國買家最多，合作較多在於文化科技方面，韓國影視產業發達，希望以此拓展合作，未來也希望有更多音樂合作事項。

王時思表示，此次在展會上也布局東南亞市場，尤其希望強化與泰國影視產業連結，透過不同合作，讓TCCF創意內容大會核心定位更為聚焦於亞洲。

王敏惠分享，市場展展位上，可以看見韓國文化振興院、富川市政府等地方機構組團帶隊參展，還有泰國動畫協會及首度參展的泰國BL內容推廣協會TBLC等共組泰國國家館。

PITCHING提案大會今年則展現強大的跨國合製能量，入選企劃中由台灣主導或參與的跨國合製作品占比突破6成。另首創4專場每場皆設置超過3萬美元大獎，打破以往單一大獎限制，提供創作者更充沛的實質支持。

面臨AI（人工智慧）對影視產業衝擊，國際論壇也邀請各國影視專家，就短影音、生成式AI技術重塑產製流程等全球趨勢展開探討。王時思透露，TCCF大會期間將包含4場產業發布會，其一便是文策院與全球頂尖特效公司「Wētā FX」的發布會，將回應AI趨勢。

王時思表示，在大眾對於生成式AI應用於文化內容還有疑慮時，特效、後製應是最為適合切入的主題，Wētā FX過去製作如「魔戒」、「阿凡達」等電影系列特效，屆時將在發布會上分享文策院與其合作詳情。

TCCF創意內容大會將於11月6日至9日於南港展覽館二館7樓登場。

文策院 金馬獎 演員 陽光女子合唱團

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