康橋攜手陽明交大深化師資培育合作 每月萬元實習津貼、專業師徒輔導

為深化大學師資培育與中小學教育現場的連結，康橋學校財團法人與陽明交通大學今舉行「師資培育合作暨未來教師招募啟動儀式」，雙方正式交換師資培育合作備忘錄（MOU），共同推動教育實習、專業輔導與教師職涯銜接。

康橋同時宣布實習教師培育計畫，提供每月加碼1萬元、最高6萬元的實習津貼，結合一對一師傅教師指導與正式教師聘任機會，鼓勵優秀師培生走進教育現場。

本次合作由陽明交大師資培育中心與康橋國際學校新竹校區共同推動，透過大學端的師資養成與學校端的實務培育相互結合，建立從教育專業學習、教學現場實習到未來職涯發展的合作機制，讓師培生在正式投入教職前，能更深入理解教學實務、班級經營與學校運作，逐步累積成為專業教師所需的能力與信心。

陽明交大副校長周倩說，陽明交大不只是護國群山之一，在培育人才這條路上，也和教育界共同努力。身為師培中心的教授，她很樂見學校與康橋合作，讓想投入教育的學生，在修課階段就能走進課堂見學，實習時獲得豐富的資源，畢業後能在學校發揮所長、作育英才。

康橋國際學校指出，此次合作的重要特色在於為師培生提供兼顧經濟支持、專業成長與職涯發展的實習培育機制。

經濟支持方面，康橋規畫提供每月額外1萬元的實習津貼，連續6個月，最高可獲得6萬元補助，減輕實習期間的經濟負擔。

專業培育方面，安排資深師傅教師進行一對一指導，協助實習教師從備課、觀課、試教與議課等教學歷程中累積經驗，並透過班級經營與學校行政實務的參與，深入理解教師工作的多元面向。

職涯銜接方面，康橋將實習培育與未來人才招募相結合，實習期間表現優良者，畢業後有機會優先獲聘為正式教師，讓實習不只是師資培育過程中的階段性任務，更成為探索教育志業、開啟專業生涯的重要起點。

康橋代表吳浩銘主任表示，教師的專業成長，除了教育理論的引導，更需要真實教學現場的歷練與支持。康橋期待透過與大學師培中心的合作，讓師培生在資深教師的陪伴下，勇於嘗試、持續反思，逐步建立屬於自己的教學專業與教育信念。不只希望吸引優秀人才加入康橋，更期待為台灣教育培育更多有熱忱、有能力，也願意持續成長的好老師。