傑出通識獎首見兼任教師 張明純天空農場教實作

教育部今天頒發「第12屆全國傑出通識教育教師獎」，首見兼任教師獲獎，任教於台中教育大學的張明純，將閒置屋頂轉化為「天空農場」，引導學生從堆肥、農作中，體驗真實生活。

今年度的全國傑出通識教育教師獎共5人得獎，曾擔任國家公園解說員、社區報總編輯、主婦聯盟分會長的張明純，任教於台中教育大學通識教育中心，是此獎項12屆中第一個獲獎的兼任教師。

「我其實是很專心在中教大兼任的教師。」張明純幽默地說，中教大通識中心一直給予很大的支援，提出很多大膽的教學計畫，學校也都埋單。

最早張明純開設社會科學課程，後來覺得學生需要跟真實社會、真實生活連結，於是嘗試開了一門手作食農教育課，順利獲得學校通過，如今已經延續10年，修課人數穩定，從來沒有「倒課」過。

張明純會從「堆肥」開始教起，讓學生收集生廚餘、落葉，這時就要克服一些心理障礙。有些學生覺得土很髒、裡面的動物很噁心，張明純會引導思考這些都是植物生長的小幫手，還會舉辦「最佳堆肥王」獎項，有學生為了爭取榮譽，每天都特別認真吃水果、收集果皮。

張明純說，教學過程中，學生也給予很多生命回饋，有人因此與家中務農的長輩有許多話題，也有人克服「公主病」，學會清潔沾滿泥土的球鞋和衣服。也有學生在繁重的課業中，發現除草、澆水能穩定情緒，發揮園藝治療的效果。

張明純表示，她很早就在台中師範（中教大前身）教書，後來為了兌現對孩子的承諾，當了好幾年「全職媽媽」，這段歷程也更深刻體會「生活」的重要。當學生自己把菜種出來、自己收成、變成餐桌上的菜餚時，那種成就感和團隊合作，是到超市買有機蔬菜所無法取代的。

中教大副校長黃國禎表示，張明純當初向學校要一塊地來教種菜，中教大沒有太多空閒土地，後來才想到可運用閒置的頂樓設置農場。

黃國禎說，現在學生不缺網路和科技環境，欠缺的是實際面對生活、體驗生活，食農課程不僅考驗學生的跨領域知識，也有助於學習人文關懷精神。

被問及是否想轉為專任教師，張明純幽默地說，到了她這個年紀，專任、兼任都隨緣了，更在意的是有沒有一個可以發揮教學熱忱的場域。她參與評選時，有委員說「你比很多專任老師更像專任」，就是最大的鼓勵和肯定。