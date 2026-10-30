《匠人魂》直擊夜空背後的逐光者 揭密花火節幕後功臣

文化總會《匠人魂》第64集「逐光者」於30日正式上線，帶領觀眾走進煙火設計師黃永東與煙火職人許沐樺的世界，看見短短數分鐘的燦爛背後，如何凝聚無數日夜的心血與堅持。

「五、四、三、二、一，走！」隨著倒數聲響起，絢爛煙火劃破夜空，萬千目光在同一瞬間抬頭仰望。眾人在煙火下許願、擁抱的同時，親手創造這份浪漫的幕後職人，卻仍緊盯控台、嚴陣以待，只為確保每一道光芒都能如期綻放。

入行25年的黃永東，從早年接觸電子燃放技術，到如今成為專業煙火設計師，始終致力將煙火從單純的聲光效果提升為一場場華麗演出。隨著音樂煙火成為台灣主流，每一顆煙火彈的升空時間、綻放花色與持續秒數，都必須經過精密計算，才能與旋律完美合拍。

為了追求理想畫面，他日以繼夜反覆修改編排，黃永東笑稱卡關更是家常便飯。對煙火設計師而言，夜空就像一張無邊無際的畫布，等待著天馬行空的想像力將它點亮。

然而，煙火浪漫的另一面，卻是與危險為伍的日常。在澎湖國際海上花火節現場，煙火製作團隊頂著烈日與強勁海風，人工搬運、分類煙火彈，再依設計角度架設炮管、鋪設防水設備，每週兩場的密集施放，更讓工作幾乎沒有喘息空間。

原先從事活動企劃的許沐樺，因疫情轉而投入第一線，從打雜學起，逐步成為掌握現場執行的重要成員，團隊不僅長年與澎湖花火節合作，更承接了今年的國慶煙火、101跨年煙火等大型煙火展演。

許沐樺坦言，煙火對觀眾而言是美麗的風景，但在每次迸發的瞬間，對團隊而言都是危險的訊號。因此從佈彈、警戒到最後倒數，任何環節都不能掉以輕心。

即使準備再周全，煙火師仍得面對「天氣」這個最難掌握的變數。此次澎湖花火節，黃永東與團隊攜手芬蘭國際煙火團隊合作，其中一場精心設計的演出卻因風向變化，使得煙霧遮蔽原先預期的畫面。

望著夜空中散不開的煙霧，他無奈道出所有煙火從業人員的心聲：「這個行業真的是要靠天吃飯！」當終於迎來天公作美的夜晚，煙火隨著音樂接連綻放，黃永東親眼見證腦海中反覆推敲的畫面化為真實時仍難掩激動，直呼連自己看了都還是會起雞皮疙瘩。

當觀眾帶著滿滿感動散場，煙火師的收尾工作才正要開始。天未亮就出門、深夜才能收工，逢年過節是最忙碌的時刻，長時間奔波也讓陪伴家人成為一種奢侈。黃永東感性分享，雖不捨家人跟著自己辛苦，卻也早已將這份工作視為甘苦交織的人生選擇。

許沐樺則相信，煙火帶給人們的不只是驚喜，更是一份勇氣與信心，並讓觀眾能因為這份稍縱即逝的美好，在心中留下無法忘懷的回憶。即使台下觀眾不認識他們，只要演出結束後響起如雷掌聲，便足以成為團隊繼續前行的動力。

隨著技術不斷精進，如今的煙火秀早已不只是單純的聲光效果，更能結合燈光、音樂、水舞及無人機，打造令人目不暇給的多重感官饗宴。為了持續突破技術與創意的極限，黃永東與團隊不僅積極赴海外取經，也透過澎湖國際海上花火節與各國煙火團隊交流，累積接軌國際的實力。