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天母國中5學生口腔麻癢送醫 衛生局今公布：營養午餐檢驗全合格

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府今天上午舉行「天母國中案件、台北設計獎事件說明」記者會，左起產發局長陳俊安、衛生局長黃建華、副市長林奕華、教育局長湯志民。記者林佳彣／攝影
北市府今天上午舉行「天母國中案件、台北設計獎事件說明」記者會，左起產發局長陳俊安、衛生局長黃建華、副市長林奕華、教育局長湯志民。記者林佳彣／攝影

北市天母國中10月中旬發生8名學生不適送醫，衛生局今公布營養午餐留樣檢驗結果都合格，教育局則宣布6項策進方向，包含成立府級學校營養午餐督導委員會、強化跨縣市稽查治理合作機制、提供午餐不適快篩補助等。

林奕華上午率衛生局長黃建華、教育局長湯志民，舉行天母國中營養午餐案件說明。林奕華表示，衛生局昨天完成天母國中餐食留樣的檢驗報告，北市府始終秉持公開透明、即時告知的原則，只要任何新的食安資訊，立刻讓家長及市民朋友知道。

她說，食品安全是最高原則，針對任何食安事件，北市府一定採取最嚴格的標準來處理。市府要求教育局、衛生局等相關單位，只要有學校檢驗結果確認有食安問題，該重罰廠商就重罰，該追究責任就追究。孩子的健康不能冒險，食安更沒有任何妥協的空間，只要發現食安疑慮，北市府一定以最嚴格的態度面對，持續把關校園食品安全。

衛生局長黃建華指出，事件發生於10月15日，用餐人數1394人，當天身體不舒服8人中有5位就醫，主要不適症狀為口腔麻癢。衛生局當天到天母國中採檢，午餐留樣的檢驗結果都是合格。至於麻癢有很多可能性，要經醫師現場診斷跟判斷，衛生局無法做太多推斷。

教育局長湯志民說，營養午餐供應的系統複雜，分為自設廚房、中央廚房等，因此宣布6項食安精進作為。一是「跨校同樣餐點留樣 同步檢驗」，同一廠商跨校提供相同餐點，目前是甲校出狀況或有學生不適，市府檢驗甲校餐點，未來會同步檢驗其他學校相同餐點的留樣，掌握影響範圍。

湯志民指出，二是「成立府級學校營養午餐督導委員會」，跨局處統籌督導列管追蹤午餐安全與品質；三是「強化跨縣市稽查治理合作機制」，北市學校營養午餐的廠商橫跨雙北，強化共享通報、稽查及檢驗資訊協同查核並追蹤缺失改善。

他說，四是「提高停餐復餐解約標準」，分級21、14日停餐，經衛生局檢驗和複查合格才可副餐，並強化重大違約及解約規範；五是「廚房及保溫設備補助升級」，今年至2028年至少投入1.4億元，補助廚房與60°C以上保溫設備。  

湯志民提到，六是「提供午餐不適快篩補助」，當發現食安疑慮，會有10至14天的檢驗期間，市府會提供相關診所名單讓學生就醫、快篩，核實補助掛號及快篩費用，讓流病篩檢與餐食送驗雙軌並行。

衛生局 天母 國中

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