教科書愛滋教育知識不夠精確 性別團籲檢討課綱

性別團體今天指出，全面性教育是消除愛滋污名重要途徑，但許多教科書仍有名詞誤用、醫學知識不夠精確等情況，也與學生實際生活情境有落差，籲教育主管機關檢討課綱相關內容。

台灣性別平等教育協會、台灣同志諮詢熱線以及台灣性產業勞動者權益推動協會為了解台灣愛滋教育現況，蒐集台灣現行國小至高中各版本健康與體育、健康與護理教科書，將其中與愛滋相關的內容轉錄為文字並進行質性分析，今天公布報告內容。

台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻表示，全面性教育是消除愛滋污名、促進愛滋防治的重要途徑，但如今台灣許多教科書仍有名詞誤用的狀況，像是混用愛滋病毒跟愛滋病發病、用「愛滋患者」指稱「愛滋感染者」或使用「愛滋病的傳染方式」而非「愛滋病毒的傳染方式」等，顯示課本提供的資訊不夠精確。

此外，韓宜臻也說，部分教科書提供的醫學資訊仍存在不夠精確或未能與時俱進等問題，像是有些會強調愛滋現在還是沒有疫苗可以預防，但卻沒有提到預防性投藥等預防途徑。

不過，韓宜臻也說，許多教科書已有納入感染者關懷、預防性投藥（PrEP、PEP）與U=U（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）等概念，顯示教材正嘗試回應愛滋醫學發展與全面性教育的趨勢，但多屬於單點式補充新知到教科書內容中，讓敘事內容顯得混亂。

韓宜臻說，教科書內容能否促使學生反思性別跟權力的框架是各界關心的議題，但報告顯示，教科書內關於愛滋描述傾向將預防感染的責任及感染者遭受歧視的處境個人化，而較少引導學生思考個人的健康選擇如何受到性別、關係與權力條件影響以及愛滋污名與歧視如何形成。

韓宜臻表示，大部分教科書也多以有道德規訓色彩的「ABC 原則」作為主要防護策略，將風險行為與負面標籤連結，著重於告誡學生應節制慾望，而與實際生活經驗脫節。

韓宜臻說，台灣性同意年齡為16歲，衛福部調查也顯示高中職學生具性經驗比例達8.8%，這數字可能因敏感性而被低估，在學生可能已有性經驗或性傳播感染風險的情況下，教科書仍逃避正視現實，即便學生沒有發生過性行為，現行內容也無法讓他們在未來具備足夠的協商技巧與能力來採取防護。

韓宜臻表示，在較缺乏相關教育資源的區域或對愛滋議題較為陌生的老師，可能高度仰賴課本內容進行教學，因此教科書內容是確保所有學生都能接受到具有一定品質愛滋教育的重要關鍵，呼籲教育主管機關應參考「國際性教育技術指導綱要」，以全面性教育的觀點重新檢視課程綱要中性教育與愛滋教育的相關內容。

民間團體表示，透過焦點訪談也發現，年輕男同志即便對愛滋已有正確認知，卻仍然擔心感染會遭致歧視與孤立，性工作者則在其職業被高度污名化與地下化的情況下，被迫承擔更高的性健康風險，這顯示愛滋教育不能只停留在呼籲學生關懷愛滋感染者，更需要積極破除愛滋污名。