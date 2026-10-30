嘉義市公托候補逾百人3據點將啟用 議員籲加速校校有公托

嘉義市少子化加劇，公共托育資源是否足夠引發關注，議員上午質詢，公托候補人數仍有百餘人，要求市府加快布建速度，朝「校校有公托」目標邁進，擴大準公共托嬰中心，透過公私協力增加托育名額；市府社會處長李思賢答詢，林森公托、西區區政大樓公托及友忠好室公托3處據點將陸續啟用，持續盤點社住及校園空間，擴大托育服務。

議員黃思婷質詢，嘉市出生人數逐年下降，人口出現死亡人數超過出生人數「死亡交叉」。市府雖推出生育及育兒補助，但對雙薪家庭而言，孩子出生能否找到合適托育資源，同樣是生養重要考量。若公托名額不足，補助再多未必能有效減輕家長負擔。

她根據市府提供資料指出，公托及私托候補人數估算約545人，即使考量重複登記，扣除3分之1後仍約有364人等待托育。社會處長李思賢答詢表示，經比對5所公托候補名單，發現部分家長重複登記，目前公托實際候補人數約百餘人，市府將持續擴充托育據點及人力。

黃思婷認為，即使扣除重複登記，仍有百餘名幼童等待公托，反映托育需求不容忽視。她建議社會處與教育處加強跨局處合作，盤點學校閒置空間，評估設置校園公托，讓托育據點更貼近家庭生活圈，減少家長接送及尋找托育資源的壓力。

議員黃盈智關切公托及準公共托育擴充進度。他指出，公托設置涉及場地及經費，建置不易，市府應同步鼓勵民間托嬰中心加入準公共托育機制，藉由公私協力增加托育名額，提供家長更多選擇。

李思賢表示，嘉市目前有5所公托、6所私立托嬰中心，其中5所私托已加入準公共托育機制，11月再增加1處據點。公托方面，林森公托、西區區政大樓公托及友忠好室公托3處據點將陸續啟用；市府也在安寮好室等社宅規畫托育空間，並與教育處盤點校園閒置空間，評估設置公托的可行性。