EdYouth呼籲簡化學習歷程檔案分類架構 建立重製管道與檢視 PDF 定位

學生團體EdYouth常務監事陳胤嘉、倡議專員余兆宜及國教行動聯盟理事長王瀚陽上午在立法院舉行「簡化分類架構、建立重製管道、檢視 PDF 定位」記者會，指學習歷程檔案制度實施邁入第七年，然而相關配套尚未完善，使得理想與實際執行現況出現落差，對此提出平衡學習歷程檔案與舊制制度差異、具體回應應屆生兩管道是否有評分差異、簡化學習歷程檔案架構以及建立課程學習成果有限度重製上傳管道等四大訴求。

陳胤嘉就今年的「108課綱觀察報告」調查表示，報告中顯示PDF 不須經師長認證後，46.4%的學生傾向選擇 PDF 作為個人申請審查資料，此也呼應教育部「學習歷程檔案未提交比率逐年增長」的趨勢。陳胤嘉也呼籲，教育部、招聯會及各大學應該重新檢視 PDF 管道於申請入學制度中的定位，明確界定適用情形與使用原則，避免學生傾向放棄高中三年的學習歷程累積，轉而回到高三一次性準備審查資料的舊有模式。