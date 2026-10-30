書法大師杜忠誥辭世 「阿里山」出自他的手…重寫背後有心意

台灣知名書法大師杜忠誥28日辭世，享壽77歲。他的墨寶不僅是藝文界珍藏，也留在嘉義縣阿里山森林遊樂區。遊客必經馬賽克廣場上方，「阿里山」3個大字出自杜忠誥之手，鮮為人知的是，大師得知字帖將製作成戶外燈座看板後，認為原作字體太過秀氣，不適合放大展示，竟親自重新揮毫，留下筆勢更加粗獷、蒼勁有力的作品。

農業部林業及自然保育署副署長廖一光臉書發文悼念，分享這段與大師結緣的故事，廖一光回憶，2013年他擔任嘉義林管處長，與當時育樂課同事康素菁，前往台北拜訪杜忠誥，請大師題贈「阿里山」3字。杜忠誥欣然答應，依照對阿里山的印象揮毫，一周後便將字帖寄到嘉義林管處。

杜忠誥得知字帖將製作成燈座看板，設置於阿里山森林遊樂區馬賽克廣場上方後，杜忠誥反覆思量，認為原先字體較為秀氣，不適合放大置於戶外廣場，於是主動重新書寫，再送來另一幅「阿里山」三字，改以更粗獷、蒼勁有力的筆勢呈現。

當時的林務局嘉義林區管理處採用第2幅字帖製作燈座看板，成為廣場地標。多年來，國內外遊客在此拍照留念，卻不一定知道，這3個

字背後藏著大師親自重寫的故事。杜忠誥真跡目前分別保存於林保署嘉義分署及阿里山工作站。

杜忠誥1948年出生於彰化縣埤頭鄉，精通篆、隸、楷、行、草各體，兼具書法家、學者與教育工作者身分，長年投入書法創作、國學研究及教育傳承，曾獲國家文藝獎、中山文藝獎、吳三連獎藝術獎書法類等殊榮，2016年獲總統府頒授二等景星勳章。

文化部表示，杜忠誥對台灣書法藝術發展及教育傳承貢獻卓著，將呈請總統明令褒揚。大師雖已辭世，重新揮毫留下的「阿里山」三字，仍高掛山林地標，見證他對書法藝術的講究，也為阿里山留下珍貴的文化印記。

台灣知名書法大師杜忠誥28日辭世，享壽77歲。他的墨寶不僅是藝文界珍藏，也留在嘉義縣阿里山森林遊樂區。遊客必經馬賽克廣場上方，「阿里山」3個大字出自杜忠誥之手。 圖／截自廖一光臉書