聽新聞
0:00 / 0:00

繪本作家鄭明進、書法家杜忠誥辭世 將呈請總統褒揚

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
圖為資深兒童文學家鄭明進（右）去年出席第49屆金鼎獎頒獎典禮，獲頒特別貢獻獎，文化部長李遠（左）頒獎。聯合報系資料照
圖為資深兒童文學家鄭明進（右）去年出席第49屆金鼎獎頒獎典禮，獲頒特別貢獻獎，文化部長李遠（左）頒獎。聯合報系資料照

被譽為「台灣兒童圖畫書教父」的繪本作家鄭明進廿六日辭世，享耆壽九十五歲。書法家杜忠誥因心臟手術辭世，享壽七十八歲。文化部李遠表示，鄭明進深耕兒童圖畫書與美術教育，對台灣繪本發展有著深遠的影響；而杜忠誥對台灣書法發展及傳承具卓越貢獻，文化部將呈請總統明令褒揚兩位大師。

被稱為「繪本阿公」的鄭明進，台北師範藝術科畢業，擔任國小美術教師廿五年。他與台北師範藝術科校友成立「今日兒童美術教育研究會」，透過實驗和研究，為國小美術教育注入新風氣。他也致力兒童圖畫書的推廣與創作，出版近五十本插圖或圖畫書，擔任漢聲、台英出版社顧問，策畫編輯「世界親子圖畫書」等套書。

杜忠誥一生兼具書法家、學者及教育工作者等身份。圖／國立台灣美術館提供
杜忠誥一生兼具書法家、學者及教育工作者等身份。圖／國立台灣美術館提供

杜忠誥兼具書法家、學者及教育工作者等多重身份。杜忠誥就讀台中師範專科學校時，跟隨名書畫家呂佛庭教授學畫，落款時認為自己的字寫得醜，發憤練習書法，先後受教於朱玖瑩、王愷等渡台書家。他曾形容「寫書法像是在紙上跳舞」。他一生致力書法教育，期盼讓更多人體會書法背後的人生哲學。

杜忠誥十五日在醫院接受心臟瓣膜微創手術，卻在術後出現衰竭現象，在加護病房搶救十多天離世。據了解，即將在十二月二日舉行發表會的「台灣傑出藝術家紀錄片」中，杜忠誥也是傳主之一，承諾藝術家雜誌出席發表會，沒想到竟成無法實踐的約定。

文化部 繪本 李遠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

書法大師杜忠誥辭世享壽77歲 管中閔追悼：繼續揮毫天上驚起風雷

創「一個編輯就是一家出版社」理念 郭重興告別式李遠代頒總統褒揚令

人生畢業典禮！讀書共和國創辦人郭重興追思會 文化部長李遠代頒總統褒揚令

一生守護瀕危文化資產...獅頭製作大師陳銘鴻76歲辭世 文化部將頒旌揚狀

相關新聞

解師資荒 教長：將明訂教師離線權、改善師培

教師荒問題嚴重，立委關切教師離線權及公費師資生違約人數增加問題，教育部長鄭英耀表示，教育部預計本月底公布職場不法侵害相關指引，會納入教師離線權；並將調整培育方式、增加專班培育，規畫明年一月起每年辦理兩次教師資格考試，縮短師資生投入教職的等待時間。

教檢「一年二試」 教團：關鍵是更友善職場

為填補教師缺口，教育部宣布明年起高級中等以下學校教師資格考試，由每年一次調整為每年兩次。教團指出，此舉可增加師資生應試機會，但除了調整師資培育制度，也應改善教學環境、減輕教師行政負擔，並落實教師離線權，才能留住人才。

從情殺到神話 不一樣的台灣史

近年來，台灣史的研究跨越了傳統政治與經濟的框架，探索庶民生活。作家既晴、何敬堯各推出台灣史書「情殺的台灣史」和「神話台灣」，從社會事件、奇幻神話的角度切入台灣史，不僅讓讀者「腦洞大開」，也拓展了台灣史的版圖。

鯉魚精、紅衣小女孩…打造台灣山海經

「我追求的不是歷史的真實，而是想像的真實。」從二○一七年出版「妖怪台灣」開始，作家何敬堯立志打造「台灣的山海經」，從妖怪寫到都市傳說，最近又出版「神話台灣」。他認為，不管是妖還是神，都是人類心靈史的映照，代表人類對自然和他者的敬畏。「神話不只是過去的歷史，更是歷史的進行式」，他認為，每一個世代都必須創造自己的神話，「因為有一天，我們也會變成下一代的神話」。

文物開架 倫敦的博物館讓觀眾自由探索

不只歷史書寫「腦洞大開」，就連博物館用文物述說歷史的方式，也出現重大變革。倫敦維多利亞與亞伯特博物館（V&A）東儲藏庫，運用倫敦奧運留下的閒置空間當作典藏庫，卻打破傳統博物館將文物鎖在倉庫的常態，以類似IKEA的開架式陳列手法，讓觀眾可以面對面、自由探索館內五十萬件文物。此一開創性的「自助式文化體驗」，在博物館界投下震撼彈。

繪本作家鄭明進、書法家杜忠誥辭世 將呈請總統褒揚

被譽為「台灣兒童圖畫書教父」的繪本作家鄭明進廿六日辭世，享耆壽九十五歲。書法家杜忠誥因心臟手術辭世，享壽七十八歲。文化部長李遠表示，鄭明進深耕兒童圖畫書與美術教育，對台灣繪本發展有著深遠的影響；而杜忠誥對台灣書法發展及傳承具卓越貢獻，文化部將呈請總統明令褒揚兩位大師。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。