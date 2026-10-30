教檢「一年二試」 教團：關鍵是更友善職場

為填補教師缺口，教育部宣布明年起高級中等以下學校教師資格考試，由每年一次調整為每年兩次。教團指出，此舉可增加師資生應試機會，但除了調整師資培育制度，也應改善教學環境、減輕教師行政負擔，並落實教師離線權，才能留住人才。

前台師大師培學院長林子斌說，如同很多證照檢定考試一年也會舉辦數次，教檢同理，也能讓修完教育學程、準備完竣的學生有更多時間選擇；或是沒有通過教檢的學生，同年還有另一次機會，至少不用等到來年。

「沒有人來考也沒用。」中小學校長協會理事長陳清義表示，現在教育現場過度以法律角度來看待事情，已經失去教育溫度了，也讓不少家長傾向投訴處理問題。他認為，除了改善師資培育制度，也應提升教育現場的友善程度。

台灣教育產業工會葉明政說，教師資格考試改為一年兩試，解決的是「供給速度」，核心關鍵仍必須「維持檢定考試的專業品質與把關標準」，絕不能為了加速補充人力而降低門檻。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉則說，面對校園濫訴，校長也不敢明確要求教師下班後不必接聽家長電話，最終仍由第一線教師承擔壓力。