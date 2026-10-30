聽新聞
0:00 / 0:00
教檢「一年二試」 教團：關鍵是更友善職場
為填補教師缺口，教育部宣布明年起高級中等以下學校教師資格考試，由每年一次調整為每年兩次。教團指出，此舉可增加師資生應試機會，但除了調整師資培育制度，也應改善教學環境、減輕教師行政負擔，並落實教師離線權，才能留住人才。
前台師大師培學院長林子斌說，如同很多證照檢定考試一年也會舉辦數次，教檢同理，也能讓修完教育學程、準備完竣的學生有更多時間選擇；或是沒有通過教檢的學生，同年還有另一次機會，至少不用等到來年。
「沒有人來考也沒用。」中小學校長協會理事長陳清義表示，現在教育現場過度以法律角度來看待事情，已經失去教育溫度了，也讓不少家長傾向投訴處理問題。他認為，除了改善師資培育制度，也應提升教育現場的友善程度。
台灣教育產業工會葉明政說，教師資格考試改為一年兩試，解決的是「供給速度」，核心關鍵仍必須「維持檢定考試的專業品質與把關標準」，絕不能為了加速補充人力而降低門檻。
全國教育產業總工會理事長林蕙蓉則說，面對校園濫訴，校長也不敢明確要求教師下班後不必接聽家長電話，最終仍由第一線教師承擔壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。