解師資荒 教長：將明訂教師離線權

教師荒問題嚴重，立委關切教師離線權及公費師資生違約人數增加問題，教育部長鄭英耀表示，教育部預計本月底公布職場不法侵害相關指引，會納入教師離線權；並將調整培育方式、增加專班培育，規畫明年一月起每年辦理兩次教師資格考試，縮短師資生投入教職的等待時間。

立法院教育及文化委員會昨天邀請教育部長鄭英耀進行業務報告。立委陳秀寶說，教育部六月發函提出保障教師離線權，四個月過去了，目前全台只有七所學校明確訂定相關規範，要求教育部盤點各校執行情況，制定親師溝通參考指引，不能只停留在公文宣導，並建立後續追蹤機制。

鄭英耀回應，教育部會持續與地方政府聯繫，要求強化教師下班後的休息權益。教育部也預計十月底公布職場不法侵害相關指引，並將教師離線權納入其中。

陳秀寶指出，公費師資生違約償還公費人數，從一一○年的十六人增至一一三年的九十九人，一一四年也有九十七人，連續兩年接近百人，要求教育部釐清違約原因。教育部提高違約償還公費額度，但提高償還金額不代表能解決人才流失問題，若學生對未來工作環境沒有信心，即使增加公費培育名額，也未必能提高留任率。

鄭英耀回應，過去公費師資生依地方學校缺額分散培育，例如，單一科系培育十名公費生，學生卻分散在八至十所學校，難以與其他公費生共同討論教學方法、設計教材，學生在就學期間可能缺乏同儕支持，教育部正調整培育方式，提高整班都是公費生「專班」的培育模式。

鄭英耀說，提高違約償還金額是最後手段，教育部目前正從制度面著手改善，已規畫自明年一月起，每年辦理兩次教師資格相關考試，盼以「一年兩試」縮短人才投入中小學教職的等待時間。