聽新聞
0:00 / 0:00

文物開架 倫敦的博物館讓觀眾自由探索

聯合報／ 記者陳宛茜／專題報導
倫敦維多利亞與亞伯特博物館（V&A）東儲藏庫以類似IKEA的開架式陳列手法，讓觀眾可以面對面、自由探索館內五十萬件文物。記者陳宛茜／攝影
倫敦維多利亞與亞伯特博物館（V&A）東儲藏庫以類似IKEA的開架式陳列手法，讓觀眾可以面對面、自由探索館內五十萬件文物。記者陳宛茜／攝影

不只歷史書寫「腦洞大開」，就連博物館文物述說歷史的方式，也出現重大變革。倫敦維多利亞與亞伯特博物館（V&A）東儲藏庫，運用倫敦奧運留下的閒置空間當作典藏庫，卻打破傳統博物館將文物鎖在倉庫的常態，以類似IKEA的開架式陳列手法，讓觀眾可以面對面、自由探索館內五十萬件文物。此一開創性的「自助式文化體驗」，在博物館界投下震撼彈。

走進V&A東儲藏庫抬頭一看，彷彿走進IKEA開架式自助倉儲區。這座去年五月開放的V&A分館將典藏和展覽合而為一，四層樓、占地一萬六千平方公尺的建築收藏五十萬件國家級文物，卻移除了玻璃展櫃，讓參觀者以前所未有的近距離接觸國家級藏品。觀眾不但能和國家級展品「邂逅」，還可透過線上系統預約展品，再進館和文物「約會」。

在這裡，觀眾可以預約三宅一生的經典服飾、「龐克教母」薇薇安．韋斯特伍德設計的雨衣；或是建築大師札哈．哈蒂設計的雕塑感鞋子、芭蕾女伶瑪歌．芳婷一九五四年親筆簽名的「火鳥」芭蕾舞鞋。觀眾也可以直擊繁複的文物修護工作、看館員如何打包借展文物；還可以在十七世紀的印度阿格拉柱廊之下漫步、躺在地毯上觀賞十五世紀西班牙皇宮的天花板。

「V&A東儲藏庫是全新體驗。它以一種前所未見的規模，徹底改變了觀眾接觸國家級館藏的方式。」V&A副館長兼營運長提姆．里夫如此形容。

藏品展示率是近年博物館界關注焦點。大英博物館擁有八百萬件藏品，僅八萬件曾展出，展示率僅百分之一。而V&A東儲藏庫把藏品的展示率提升到近百分之百，也改變傳統由策展人主導的博物館展覽—由觀眾決定看什麼文物、用什麼觀點欣賞。

倫敦 博物館 文物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

香港故宮 明年辦荷蘭大師特展

媽祖也愛LV？ 台史博、故宮接力推特展 奧運戰袍亮相

大陸追索 澳洲返還北宋帝陵2件文物

澳洲向大陸返還2件流失文物 北宋皇陵文、武官像頭部

相關新聞

從情殺到神話 不一樣的台灣史

近年來，台灣史的研究跨越了傳統政治與經濟的框架，探索庶民生活。作家既晴、何敬堯各推出台灣史書「情殺的台灣史」和「神話台灣」，從社會事件、奇幻神話的角度切入台灣史，不僅讓讀者「腦洞大開」，也拓展了台灣史的版圖。

鯉魚精、紅衣小女孩…打造台灣山海經

「我追求的不是歷史的真實，而是想像的真實。」從二○一七年出版「妖怪台灣」開始，作家何敬堯立志打造「台灣的山海經」，從妖怪寫到都市傳說，最近又出版「神話台灣」。他認為，不管是妖還是神，都是人類心靈史的映照，代表人類對自然和他者的敬畏。「神話不只是過去的歷史，更是歷史的進行式」，他認為，每一個世代都必須創造自己的神話，「因為有一天，我們也會變成下一代的神話」。

文物開架 倫敦的博物館讓觀眾自由探索

不只歷史書寫「腦洞大開」，就連博物館用文物述說歷史的方式，也出現重大變革。倫敦維多利亞與亞伯特博物館（V&A）東儲藏庫，運用倫敦奧運留下的閒置空間當作典藏庫，卻打破傳統博物館將文物鎖在倉庫的常態，以類似IKEA的開架式陳列手法，讓觀眾可以面對面、自由探索館內五十萬件文物。此一開創性的「自助式文化體驗」，在博物館界投下震撼彈。

解師資荒 教長：將明訂教師離線權

教師荒問題嚴重，立委關切教師離線權及公費師資生違約人數增加問題，教育部長鄭英耀表示，教育部預計本月底公布職場不法侵害相關指引，會納入教師離線權；並將調整培育方式、增加專班培育，規畫明年一月起每年辦理兩次教師資格考試，縮短師資生投入教職的等待時間。

教檢「一年二試」 教團：關鍵是更友善職場

為填補教師缺口，教育部宣布明年起高級中等以下學校教師資格考試，由每年一次調整為每年兩次。教團指出，此舉可增加師資生應試機會，但除了調整師資培育制度，也應改善教學環境、減輕教師行政負擔，並落實教師離線權，才能留住人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。