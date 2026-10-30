文物開架 倫敦的博物館讓觀眾自由探索

不只歷史書寫「腦洞大開」，就連博物館用文物述說歷史的方式，也出現重大變革。倫敦維多利亞與亞伯特博物館（V&A）東儲藏庫，運用倫敦奧運留下的閒置空間當作典藏庫，卻打破傳統博物館將文物鎖在倉庫的常態，以類似IKEA的開架式陳列手法，讓觀眾可以面對面、自由探索館內五十萬件文物。此一開創性的「自助式文化體驗」，在博物館界投下震撼彈。

走進V&A東儲藏庫抬頭一看，彷彿走進IKEA開架式自助倉儲區。這座去年五月開放的V&A分館將典藏和展覽合而為一，四層樓、占地一萬六千平方公尺的建築收藏五十萬件國家級文物，卻移除了玻璃展櫃，讓參觀者以前所未有的近距離接觸國家級藏品。觀眾不但能和國家級展品「邂逅」，還可透過線上系統預約展品，再進館和文物「約會」。

在這裡，觀眾可以預約三宅一生的經典服飾、「龐克教母」薇薇安．韋斯特伍德設計的雨衣；或是建築大師札哈．哈蒂設計的雕塑感鞋子、芭蕾女伶瑪歌．芳婷一九五四年親筆簽名的「火鳥」芭蕾舞鞋。觀眾也可以直擊繁複的文物修護工作、看館員如何打包借展文物；還可以在十七世紀的印度阿格拉柱廊之下漫步、躺在地毯上觀賞十五世紀西班牙皇宮的天花板。

「V&A東儲藏庫是全新體驗。它以一種前所未見的規模，徹底改變了觀眾接觸國家級館藏的方式。」V&A副館長兼營運長提姆．里夫如此形容。

藏品展示率是近年博物館界關注焦點。大英博物館擁有八百萬件藏品，僅八萬件曾展出，展示率僅百分之一。而V&A東儲藏庫把藏品的展示率提升到近百分之百，也改變傳統由策展人主導的博物館展覽—由觀眾決定看什麼文物、用什麼觀點欣賞。