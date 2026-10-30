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鯉魚精、紅衣小女孩…打造台灣山海經

聯合報／ 記者陳宛茜／專題報導
作家何敬堯於日月潭進行台灣神話的田野調查，「神話妖怪台灣島」地圖建置兩年，被許多學校教師當作教材，瀏覽次數超過十五萬。圖／何敬堯提供
作家何敬堯於日月潭進行台灣神話的田野調查，「神話妖怪台灣島」地圖建置兩年，被許多學校教師當作教材，瀏覽次數超過十五萬。圖／何敬堯提供

「我追求的不是歷史的真實，而是想像的真實。」從二○一七年出版「妖怪台灣」開始，作家何敬堯立志打造「台灣的山海經」，從妖怪寫到都市傳說，最近又出版「神話台灣」。他認為，不管是妖還是神，都是人類心靈史的映照，代表人類對自然和他者的敬畏。「神話不只是過去的歷史，更是歷史的進行式」，他認為，每一個世代都必須創造自己的神話，「因為有一天，我們也會變成下一代的神話」。

打開何敬堯製作的「神話妖怪台灣島」谷歌電子地圖，上面密密麻麻列了數百個景點，點進去都是何敬堯曾實地踏查的神話或妖怪傳說發生的地點，如鯉魚精、番婆鬼、紅衣小女孩等，一旁附上文章簡介、典故文獻、實景照片與踏查紀錄。何敬堯寫的雖是奇幻，但他認為「奇幻不是天馬行空」，奇幻的核心應該是腳踏實地的田調。

「神話妖怪台灣島」地圖建置兩年，被許多學校教師當作教材，瀏覽次數超過十五萬。「我想讓讀者知道，神話離我們一點都不遙遠，可能就在我們的門前。」何敬堯位於台中南屯的外婆家，相傳老街的地底下沉睡著一隻黃金穿山甲，端午節時居民穿上木屐踩出巨大聲響，就可以喚醒穿山甲賜福。

「神話台灣」是何敬堯寫作台灣神話史的第一本，聚焦原住民的動植物神話。何敬堯認為，神話故事也許會讓人覺得虛無飄渺，但如果藉動植物當橋梁，可以連結古代與現代、讓現代讀者理解神話的世界。如阿美族類似西方諾亞方舟的大洪水神話，引發災厄的鱸鰻，便是現在仍存在的物種。

談到自然保育，何敬堯認為，除了生物學的理性觀察，還可以加上「情感的厚度」，「情感的厚度就在神話傳說之中」。如談石虎保育可以講述石虎在原民神話中的地位，讓孩子更能理解保護石虎的重要。

研究台灣妖與神多年，何敬堯認為，「台灣山海經」所潛藏的台灣人心靈世界，最大的特徵是「對異己的恐懼」。台灣神話與怪談與其他民族不同處在於，故事核心往往是「不同族群的磨合與對抗」，如融入鄭成功故事的新北「鶯歌石」傳說，其實是原漢衝突的隱喻。

真實的歷史可以知興替，而想像的歷史讓人們更理解自己的心靈。「我們的惡夢就是妖怪，我們的希望就是神話。」何敬堯認為，「台灣山海經」往往是「噩夢與希望的交織」，但也勉勵人們「勇敢面對恐懼，努力生活」。

作家何敬堯與畫家「草日」合作構思的神話插圖「石虎的黑魔法」，出自「神話台灣」內頁插圖。圖／何敬堯提供
作家何敬堯與畫家「草日」合作構思的神話插圖「石虎的黑魔法」，出自「神話台灣」內頁插圖。圖／何敬堯提供

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