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文化ESG影響力獎揭曉 紀錄片「冠軍之路」推手獲獎

中央社／ 台北29日電

「ESG for Culture影響力獎」邁入第2屆，文策院今天公布得獎名單，包含出品紀錄片冠軍之路 HERO! HITO!」的威剛科技、推動橘色惡魔與翡翠騎士合體來台演出的玉山銀行等。

「ESG for Culture影響力獎」包含文化策略投資獎、ESG商業拓展獎、核心技術應援獎、文化發展支持獎，從中將評選出文化影響力大獎，將在11月頒獎。第1屆影響力獎吸引超過百家企業、近兩百件專案響應，此次得獎名單也可見企業與文化產業共創價值的新模式。

像是獲得文化策略投資獎的威剛科技，全方位參與「冠軍之路 HERO! HITO!」製作發行，不僅創下亮眼票房與聯名書熱銷紀錄，更透過偏鄉公益觀影保存集體記憶，成功將企業資源轉化為提振紀錄片市場的跨域力量。

ESG商業拓展獎得獎者中，也有推動農業實境節目「瓜田冠軍的誕生」的神機數位科技，神機數位科技以遊戲與數位行銷本業為基礎，擔任影視團隊與農會間的橋樑，延伸電商與跨國飲食交流，展現以核心能力帶動地方農業與文化雙贏的典範。

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部與「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，去年首度合體訪台演出，所到之處皆引起熱潮。背後也有玉山銀行支持，玉山銀行因此獲得文化發展支持獎。

文化內容策進院董事長王時思今天透過新聞稿表示，過去大家常將文化投入視為企業社會責任的一筆單向支出，但透過ESG for Culture的推動，大眾看見台灣企業正展現極具前瞻性的專業韌性，將核心技術、商業思維與策略資源張開雙臂注入文化產業，讓文化成為台灣邁向永續發展不可或缺的核心力量。

11月18日將舉行頒獎典禮，「2026 ESG for Culture影響力展會」於11月18日至19日同步舉行。

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