教師資格考試改每年辦2次 縮短銜接期

教育部今天宣布，教師資格考試將改為每年舉辦2次，分別在1月和6月，藉此縮短銜接期，讓師資生能儘速完成專業訓練並步入職場。最近一次考試定於民國116年1月27日。

在台灣要當教師，要經過許多關卡，首先必須完成師資職前教育課程（教育學分），參加教師資格考試、經過半年的教育實習，成績合格才能獲得教師證書。之後還須參加各縣市、學校舉辦教師甄試，爭取正式教職。

教師資格考試過去固定於每年6月舉行，師資生如果1月底完成學業，要等待4、5個月才能應試。教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵更多青年投入，於「115年度師資培育之大學主管聯席會議」中宣布，教師資格考試由現行的每年辦理1次，調整為每年辦理2次。

教育部表示，一年考兩次，也能讓有志加入教師行列的學子，有多一次的考試機會。第一次沒過，半年即可再次報考。

為提供考生充足的準備時間，115年度第2次教師資格考試定於民國116年1月27日舉行。通過這次考試的考生，後續半年教育實習期程將由教育部提供彈性調整機制，協助儘速完成專業訓練並步入職場。相關資訊可參考「教育部高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」專屬網站。