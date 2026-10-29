全教總肯定教保員調薪方向 籲同步改善幼教「三高」問題

針對教育部近日提出調整教保員薪資待遇相關修法草案，全國教師工會總聯合會（全教總）今天在立法院舉行記者會，肯定提高教保員薪資待遇的政策方向，但指出調薪不應只著眼於薪資數字，也應全面檢視幼教現場的制度問題。

全教總表示，草案部分條文未充分考量幼教師與教保員在進用法規、薪資架構及專業資格上的差異，相關配套也不夠完善，已引發教保人員疑慮。幼教現場長期存在高工時、高負荷及高壓力的「三高」問題，若未同步改善勞動條件，單靠調薪仍難以有效留住人才。

全教總提出5項訴求，包括：一、薪資制度應回歸專業資格，避免不同身分人員適用混淆；二、調薪不能只談待遇，也要落實工作分工與勞務平等；三、全面盤點教保員進用制度，建立全國一致的甄選基本規範；四、改善幼教現場勞動條件，避免教保人員持續承擔制度缺口；五、比照特教專業加給，建立幼教專業加給制度，正視幼教工作的特殊性。

全教總強調，調薪是起點而非終點，呼籲政府以此次修法為契機，全面檢討幼教人力制度與勞動條件，讓薪資調整成為改善幼教環境的開端，進一步穩定幼教人力、維護幼兒教育品質。