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北市教師涉性侵38男童 鄭英耀允檢討校安機制

中央社／ 台北29日電
教育部長鄭英耀。中央社
教育部長鄭英耀。中央社

台北市某國小男老師涉猥褻、性侵38名男學生，遭北檢起訴求刑30年。民進黨立委郭昱晴今天質疑教育單位16年都沒察覺，教育部鄭英耀允諾會釐清案情，和地方政府檢討校安機制。

台北市某國小周姓男老師涉嫌自民國99年起，對男學生性侵、猥褻，並拍攝性影像，受害學童高達38人。台北地檢署28日依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴周男。

教育部今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，民主進步黨籍立委郭昱晴認為，周男涉案長達16年，北市府卻沒有察覺和處理，「螺絲掉滿地」，希望教育部檢討地方政府監管上的疏漏。

對此，教育部長鄭英耀表示，校園發生性侵事件，必須譴責，國民及學前教育署已發文請台北市教育局，將周師登載於不適任教師系統中。

在郭昱晴的要求下，鄭英耀允諾今天下班前會釐清此案的來龍去脈，並和地方政府討論校園安全管理機制。

北市教育局昨天回應，在最短時間內完成行政調查，裁處法定最高罰鍰共新台幣1350萬元、依法解聘並終身不得任教。

鄭英耀 校安 性侵 教育部

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