沈伯洋稱關心營養午餐…立委查紀錄「8場討論沒見人」 鄭英耀這麼說

立委葛如鈞今天在立法院教育及文化委員會質詢教育部長鄭英耀時，出示立法院審議紀錄，質疑民進黨台北市長候選人沈伯洋日前在節目上稱關心營養午餐、曾參與公聽會及座談會，但營養午餐專法歷經8次正式討論，立法院紀錄卻未見沈伯洋親自參與。鄭英耀表示，自己未出席相關公聽會及座談會，不清楚沈伯洋的出席情形。

葛如鈞指出，營養午餐專法自2024年5月16日舉行法制化公聽會以來，歷經近兩年半，立法院教育及文化委員會共安排一次公聽會、一次詢答、五次逐條審查及一次政黨協商，合計8次正式討論機會。

葛如鈞盤點的立法院相關紀錄，卻未見沈伯洋親自參與上述審議程序，「上了節目就變成非常重視、非常支持，但真正需要立法委員參與審查時，人到底在哪裡？」

葛如鈞並詢問鄭英耀，是否記得沈伯洋曾參與營養午餐專法審議？鄭英耀回應，自己未參加立法院舉辦的營養午餐專法相關公聽會及座談會，因此不清楚沈伯洋的出席情形。國教署長彭富源則表示，立法院主辦的相關場次確實未見沈伯洋出席，但其他場合是否參與，則無法確定。