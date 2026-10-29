立委披露諮商心理師「倒貼」實習亂象 教部允跨部會討論

民進黨籍立委林宜瑾今天指出，諮商心理師須全職實習一年，才能參加國家考試，不僅沒有薪水，甚至出現須「倒貼」的亂象，希望比照師資生提供獎助金。教育部允諾與衛福部討論。

教育部今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，民主進步黨籍立委林宜瑾表示，師培系統的師資生，教育實習半年期間，每月有新台幣1.5萬元的實習獎助金；相較之下諮商心理所學生，必須完成1年全職實習，完全沒有薪水，同時還要寫論文、準備國家考試，希望政府能祭出補助政策，減輕學生負擔。

林宜瑾也指出，實習機構不僅不給薪水，甚至還開出額外收費條件，例如每月交1.8萬元免除庶務工作，每月交1萬元可免除排班等，這些亂象都已傷害專業倫理，相關團體曾對此發布聯合聲明譴責。

對此，教育部長鄭英耀表示，諮商心理人才未來可能在醫院、學校服務，實習是專業養成的重要環節，接受資深人員的引導，逐步累積實務經驗，非常價值。

鄭英耀表示，心理師的實習機構是由衛生福利部管理，會透過跨部會討論。對於學生的實習成本，鄭英耀也承諾會研究公部門如何給予協助。