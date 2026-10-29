營養午餐專法還在喬9條待審 鄭英耀：先提部版供參考

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀進行業務概況報告，立委關心營養午餐專法進度，鄭英耀說，營養午餐專法涉及行政院整體政策協調，因此目前由教育部提出「部版」作為參考；國教署長彭富源則說，教育部持續與地方政府研商人力、經費及相關人員權益，目前專法25條條文已有16條完成審查，尚有9條待審。

針對營養午餐專法進度，立委葛如鈞指出，行政院版本遲未提出，可能涉及行政院長的決策，未必是教育部長能決定。他認為，行政院是否提出法案、是否參與審查，可作為判斷行政院重視該議題程度的指標，並批評過去2年半行政院在此議題上怠惰、不作為，顯示對營養午餐專法的冷漠與漠視。

立委郭昱晴則表示，目前最重要的問題仍是經費，並詢問教育部與地方政府召開多少次會議、如何研商相關議題？她指出，若中央與地方始終無法達成共識，相關政策恐怕難以落實。

彭富源表示，教育部自108年至109年間共召開11次會議，討論相關議題及立法方向。109年底後受到疫情影響，教育部於111年疫情期間持續透過政策推動相關工作，學校午餐專法雖持續研擬，但相關工作並未停擺。

彭富源指出，113年至114年疫情趨緩後，教育部再召開15場會議，持續討論人力及午餐經費等問題，包括營養師、廚工及相關人員的權益與待遇。

彭富源說，最近一次審查於10月16日舉行。目前25條條文中，已有16條完成審查，尚有9條待審。