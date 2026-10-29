教育部重申台灣高等研究學院無延宕 以特殊選才招生

教育部長鄭英耀今天在立法院重申，台灣高等研究學院（TAAS）沒有延宕，規劃119學年度以現有的「特殊選才」管道招生，培育對基礎科學有興趣的人才。

總統賴清德宣示30年內至少增加3名諾貝爾獎得主。教育部近期籌設「台灣高等研究學院」（TaiwanAdvanced Academy of Science，TAAS），集結台、清、交、成4校聯合打造有別於現行體制和升學方式的國際科研人才培育模式。並增設台灣科學實驗高中（台灣實中），鎖定學術性向明確的學子。

教育部今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，中國國民黨籍立委羅廷瑋質詢時，引述部分媒體報導，擔心TAAS籌備延宕。

教育部長鄭英耀重申，原本的規劃就是116學年度開始招收台灣實中，學生在高中就讀3年後，預計119學年度才會升大學、進入TAAS就讀。在此之前，TAAS會提前啟動試辦。

被問及台灣實中與現有的科學班有何不同，鄭英耀解釋，過去很多科學班學生，後來都選擇進入醫學系，政府希望培育更多對基礎科學有興趣的人才。

教育部高教司長廖高賢向中央社記者補充，台灣實中會結合大學、中研院資源，加強科學實作，學生在3年間的學習內容，將有別於一般高中課綱。

教育部預計在現行的「特殊選才」管道中，新增TAAS組。廖高賢表示，TAAS組不只招收台灣實中畢業生，一般高中學生也能報考，但不採計學科能力測驗（學測）成績，學生要提出相關佐證，展現出自己的科學潛能。