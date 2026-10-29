公費師培生解約多 教育部：以專班培養增同儕支持

立委陳秀寶今天表示，公費培育的師資生解約「賠公費」的情況增加，連兩年都將近100人。教育部表示，近年朝向以專班的方式培養，增進同儕互動，並給予更全面的輔導支持。

教育部今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，民主進步黨籍立委陳秀寶質詢時提及，公費師資生核定名額有逐步增加，但因綁定服務年限，近年選擇解約「賠公費」的情況增加，從110年度的16人，到113年度成長為99人，114年度也有97人。

陳秀寶希望教育部祭出具體的策略，提升師資生投入教學的熱忱，並持續提升公費名額，讓偏鄉學校持續有新血投入。

教育部長鄭英耀表示，過去是地方政府開出缺額後，由師培學校招收學生，公費師資生會散落在多所學校，有些學校甚至整班只有一個公費生。在這樣的情況下，學生比較缺乏熟悉的夥伴可以討論，加上近年產業快速發展，導致學生寧可賠償公費，轉而投入業界。

鄭英耀表示，教育部近年已調整策略，以「專班」的方式招收公費師資生，整班都是公費的情況下，能有更熟悉的同儕，有更多機會可以討論畢業後到偏鄉、離島地區的教學設計。

針對科技業磁吸最為嚴重的理工科師資，教育部已推出「中等學校STEM領域師資培育碩士公費專班」，由台灣師範大學、彰化師範大學率先啟動，透過集中式公費專班，培育碩士級別師資，最快於118學年度起分發到教育現場。