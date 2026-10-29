全台僅7校明訂教師離線規範 教育部月底公布指引、師資考變1年2試

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀進行業務概況報告，立委關注教師離線權落實進度及留住師資人才的問題。鄭英耀表示，教育部預計本月底公布職場不法侵害相關指引，並納入教師離線權；另規畫明年起每年辦理2次教師資格相關考試，縮短師資生投入教職的等待時間。

立委陳秀寶表示，距離教育部6月發函提出保障教師離線權，至今已經超過4個月，但目前全台只有7所學校明確訂定相關規範，要求教育部盤點各校執行情況、整理實務案例，並制定親師溝通參考指引。

教育部長鄭英耀表示，教育部會持續與地方政府聯繫，要求強化教師下班後的休息權益。教育部也預計於10月底公布職場不法侵害相關指引，並將教師離線權納入其中。

陳秀寶說，教師離線權不能只停留在公文宣導，要求教育部盡快盤點各校執行情況、整理成功案例、制定具體指引，並建立後續追蹤機制，督促各縣市政府落實相關措施。

陳秀寶也提及公費師資生違約人數增加問題，據統計，公費師資生核定名額從民國111年的311人增至114年的389人；償還公費人數則從110年的16人增至113年的99人，114年也有97人，連續兩年接近百人，要求教育部釐清違約原因。

此外，陳秀寶說，教育部今年7月提出提高違約償還公費額度，但提高償還金額不代表能解決人才流失問題，若學生缺乏支持，或對未來工作環境沒有信心，即使增加公費培育名額，也未必能提高留任率。

鄭英耀回應，提高違約償還金額是最後手段，教育部目前正從制度面著手改善；教育部規畫自明年1月起，每年辦理2次教師資格相關考試，縮短人才投入中小學教職的等待時間。

至於公費師資生流失問題，鄭英耀說，過去公費師資生依地方學校缺額分散培育，學生在就學期間可能缺乏同儕支持，例如，單一科系培育10名公費生，學生卻分散在8至10所學校，難以與其他公費生共同討論教學方法、設計教材，可能造成「賠公費」的情況。因此，教育部正調整培育方式，提高整班都是公費生「專班」的培育模式。