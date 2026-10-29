全教總提幼教行政專職化 教部允與地方政府討論

全國教師工會總聯合會（全教總）今天呼籲改善幼教現場勞動條件，建議落實行政專職化，避免人員在行政、教學兩頭燒，並設置專業研習補償制度。教育部允諾將與地方政府討論。

全教總今天在台北開記者會，肯定教育部近期調整公立幼兒園教保員的薪資待遇，建議再全面檢視幼教現場的制度問題，改善第一線人員高工時、高負荷、高壓力的「3高」現象。

全教總提出多項建議，包括落實行政專職化，讓幼兒園不論班級數都設置專任主任，避免兼任人員行政、教學兩頭燒。

全教總也提到，法定教保專業研習18小時，建議比照現行縣市高中以下教師指定研習的補償措施，建立全國一致的公假、補休或加班費制度，避免專業進修所需時間與成本全由教保人員自行承擔。

教育部今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，中國國民黨籍立委羅廷瑋質詢時，要求回應全教總的建議。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，涉及縣市政府的經費，教育部已設有專案小組，會將全教總等團體的建議納入研議。

羅廷瑋要求給出研議時程，彭富源承諾在半年內會向立法院提出報告。教育部長鄭英耀也表示，希望透過更完善的法令規範，改善教保員的薪資待遇。