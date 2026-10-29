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教師授課節數缺乏明確上限 9大教師工會籲調降授課節數、健全師資編制

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
台灣教育產業工會等9大工會呼籲教育部明定教師基本授課節數上限、健全師資編制，並檢討超時授課及代課合併計算規定，保障教師備課與個別輔導時間。圖／台灣教育產業工會提供
台灣教育產業工會等9大工會呼籲教育部明定教師基本授課節數上限、健全師資編制，並檢討超時授課及代課合併計算規定，保障教師備課與個別輔導時間。圖／台灣教育產業工會提供

今年地方首長選舉中，調降教師授課節數成為各地熱議政見。台灣教育產業工會等九大工會指出，面對師資缺口與教師過勞危機，教育部非但未從法規制度根本解決，反而運用行政命令隱性鬆綁超課上限，由現場教師吸納課務缺口，因此呼籲教育部明定教師基本授課節數上限、健全師資編制，並檢討超時授課及代課合併計算規定，保障教師備課與個別輔導時間。

台灣教育產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會今天聯合發布新聞稿，點出教育現場三大亂象。

首先，現行《國民中小學教師授課節數訂定基準》規定，國中小教師每周安排16至20節為原則，工會認為缺乏明確上限，可能使地方政府延後補足正式教師員額，將課務缺口轉嫁給現職教師。台灣教育產業工會理事長郭彥成建議，廢除每周16至20節的彈性區間，由中央統一訂定國中小專任教師基本授課節數上限，例如國小不超過18節、國中不超過16節，並允許地方政府在基準內彈性調降。

其次，工會要求檢討專任教師超時授課及代課節數合併計算規定。工會指出，過去相關規範為單一超時授課不超過六節、代課不超過五節，兩者合併計算不超過九節；但教育部去年七月修正《國民中小學教師授課節數訂定基準》後，規定超時授課與代課合併計算不超過九節，工會認為，此舉使專任教師超時授課節數可能提高至九節。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡表示，專任教師超時授課若增加至九節，將壓縮備課、個別輔導及專業進修時間，影響學生受教品質，也可能增加教師職業倦怠及離職風險。她呼籲教育部檢討相關規定，建立合理的師資配置及授課節數規範。

第三，工會主張促進公私立學校教師授課節數規範一致。工會指出，公私立高中以下學校教師具備相同的教師資格及專業要求，但私立學校若缺乏統一的授課節數上限，可能因經營考量提高專任教師基本授課節數。

高雄市教師職業工會理事長李雅文表示，教育部應要求私立國中小比照公立學校的基本授課節數規定辦理，並推動修正《高級中等教育法》第三十二條，條，將現行僅限「公立」學校的規定擴及私立高中，實現全台公私立學校教師授課節數上限統一。

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