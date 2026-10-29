聽新聞
0:00 / 0:00
膽大黨展 耶誕登台
「膽大黨Animation Works展」將於十二月廿五日至二○二七年四月六日在台北華山一九一四文創園區東2A、2B展館登場。今天中午十二時於udn售票網搶先開賣，單人預售票限時優惠三九○元（原價四五○元），雙人紀念實體套票同步登場，限定雙海報套票、燈箱套票則於十一月十日啟售。
展覽延續日本巡迴完整內容，公開珍貴動畫製作資料與幕後祕辛，從分鏡、角色設定、作畫、3DCG到音樂音響，揭開動畫誕生過程。並立體重現「邪視被封印的地下室」、經典戰鬥場面及「偉大金太菩薩ver.Z」，透過聲響、燈光與空間演出，帶領粉絲親身感受動畫中的震撼場面。
台灣站另有全球首度公開的全新動畫場景，讓粉絲一秒走進「膽大黨」怪奇世界。入場可隨機獲得台灣展覽限定特典，展場商售區也將推出日本展人氣商品及台灣站獨家周邊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。